Brødrene ble feilaktig utpekt som mordere – krever 20 millioner i erstatning

Da brødrene Christian og Robin var fem og syv år gamle fikk de skylden for å ha drept Kevin (4). For to år siden ble de renvasket av påtalemyndigheten i Sverige – nå krever de millionerstatning.

16. august 1998 ble fire år gamle Kevin funnet død i Arvika i Sverige.

Morfaren hans fant ham ved noen paller i vannkanten i utkanten av byen.

Noen måneder senere kunne politiet på en pressekonferanse opplyse om at to gutter, et brødrepar, var skyldige i drap. De to guttene var fem og syv år gamle.

– De har innrømmet drapet, sa etterforskningsleder Rolf Sandberg.

I 20 år var brødrene Robin Dahlén og Christian Karlsson utpekt som Kevins mordere, men det var før en svensk journalist tok tak i saken og laget dokumentaren «Fallet Kevin».

Grillet i timesvis

I dokumentaren går det fram hvordan de små guttene ble stilt ledende spørsmål, og at de ble grillet i mange timer lange avhør uten advokat eller foreldre til stede.

– De er blitt presset til å si ting som man i prinsipp kunne få hvilket som helst barn til å si, sier journalist Dan Josefsson, som jobbet med dokumentaren for SVT og har vunnet Den store journalistprisen for arbeidet med saken.

De to fikk skylden for drapet uten at det forelå tekniske bevis. Faktisk bekreftet familie og venner at de to var på fisketur på det som trolig var Kevins dødstidspunkt.

Krever 20 mill.

I mars i 2018 ble brødrene formelt renvasket. Politiet har siden gått gjennom hele etterforskningen på nytt.

Nå fremmer Robin og Christian et krav om skadeerstatning på ti millioner hver, skriver Expressen. De anfører at anklagene har frarøvet dem muligheten til å ha en normal oppvekst og til å leve et normalt liv.

Brødrenes advokater retter også krass kritikk mot politiets etterforskning, og da særlig avhørtsmetodene som ble benyttet.

Ifølge Christian Karlsson er det ikke pengene som betyr noe.

– Det handler om at de ikke ksal komme gratis fra dette. Pengene gir ikke tilbake det vi mistet, men det blir et plaster på såret, sier han ifølge Expressen.