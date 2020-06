Riise om Nakstad-intervju: – Han dreit seg ut der

John Arne Riise har ikke gått stille i dørene den siste uka i kravet om å gjenåpne deler av breddefotballen.

Etter å ha skrevet et harmdirrende innlegg på Facebook sist mandag, der han anklaget myndighetene for å sette barne-og breddefotballen sist i køen, ble Riise ytterligere provosert da han leste intervjuet med assisterende helsedirektør Espen Nakstad på TV 2.

Der ga Nakstad uttrykk for at helsemyndighetene ikke lenger så noe problem med fysisk kontakt på fotballbanen.

– Vi er ikke bekymret over nærkontakten. Derfor er det også et unntak for det i forbindelse med trening i barneidretter. Det å åpne breddefotballen for fullt, med kamper og turneringer medfører også reiseaktivitet. At man står i kiosk-kø og at man er samlet flere i publikum, sa Nakstad.

Riise-refs



Ifølge Riise var det dette intervjuet som «fikk det til å renne over for alle».

– En større invitasjon til at vi kan trene som normalt får vi ikke. Han dreit seg ut der. Hans punkter var helt feil og vi følte alle at det viser hvor lite de vet, skriver Riise i en tekstmelding til TV 2.

Ikke minst reagerte han på bruken av ordet «kiosk-kø».

– Hva med køer ute på byen? Inngangskø? Bar-kø Do-kø? Taxi-kø? Med promille følger ikke folk reglene. Vi kan det! skriver Riise.

På spørsmål om de har vurdert å starte opp igjen med vanlige fotballtreninger i Flint - selv om det ennå ikke er gitt grønt lys for det fra myndighetene - svarer Riise:

– Vi vurderte det som at vi kan trene normalt, ja. Men som klubb følger vi reglene vi har. Det vil alltid være episoder hvor det kan være vanskelig. Men det er vi obs på og gjør så godt vi kan. Gutta mine er ekstremt flinke.

– Selvsagt forstår han meg

TV 2 vet at Riise i forrige uke kontaktet både kultur-og likestillingsminister Abid Raja, samt en rekke av trenerkollegene i 3. divisjonsavdelingen til Flint.

– Hva var bakgrunnen for at du ringte Raja?

– Jeg kontaktet Raja fordi jeg kjenner ham fra før. Han er en man kan prate åpent og ærlig med. Samtidig sitter jeg midt i dette med breddefotballen som trener og ser hver dag hvilken skade dette gjør for spillere, klubber, talenter, foreldre og barn.

– Hvordan vil du beskrive samtalen dere hadde?

– Vi hadde en veldig fin prat. Begge forklarte sine synspunkter på ting. Jeg fikk luftet alle mine tanker og bekymringer. Samtidig fikk jeg innblikk i hvordan regjeringen og han selv tenker rundt dette. Selvsagt forstår han meg. Men jeg må også se ting fra hans side, uavhengig av om jeg er enig eller ikke. Jeg var ganske bestemt på mine synspunkter, spesielt med tanke på uttalelsene fra for eksempel assisterende helsedirektør, sier Riise.

Ringerunde til trenerkolleger

Når det gjelder ringerunden til flere av trenerne i avdelingen til Flint, var igjen uttalelsene til Nakstad et tema - som Riise altså tolket som en invitasjon til å kunne gjenoppta normale treninger.

– Hva ønsket du å snakke med trenerkollegene om?

– Jeg ville bare snakke med alle trenerne og informere dem om at jeg kom til å bruke min stemme. At jeg håpet de hadde samme synspunkt som meg. Og at vi alle støtter hverandre. Jeg følte det var viktig med respekt for de andre klubbene, at vi kunne ta en prat. Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Vi er alle enige om at slik ting er nå er latterlig, og ganske dramatisk for spillere og klubber, melder Riise.

Hovedtrener i Ørn-Horten, Kjell André Thu, var blant dem som ble kontaktet av Riise.

– Hvordan opplevde du den samtalen?

– Han luftet litt frustrasjon, som jeg forstår veldig godt. Jeg var veldig enig i mye av det han sa. Hva Flint og eventuelt andre velger å gjøre med tanke på treninger, driter jeg egentlig litt i, sier Thu.

– Var det aktuelt å starte opp igjen med vanlige treninger?

– Hver klubb må stå for sine ting, men jeg er enig i tingene han sier. Det begynner å bli meningsløst. Jeg er glad for at noen tør å legge litt press på de som bestemmer. Vi synes ikke i debatten. Det er to lag i klubben Ørn-Horten som ikke kan spille fotball: A-lagene til herrer og kvinner, sier Thu.

Han er fornøyd med at Riise kontaktet Abid Raja personlig for å tale breddefotballens sak.

– Det er bra at Riise tør å bruke sin stemme, som den profilen han er. Han blir kanskje lyttet til mer enn om jeg syter og klager. Det føles tungt å være nederst på prioriteringslista. Jeg er glad for at Riise tar tak i det, sier Ørn-Horten-treneren.

Han hevder det «ikke er noen hemmelighet at mange velger å gi faen» og trener som normalt også i 3. divisjon, men sier at man etter beste evne holder seg innenfor reglene i Horten.

ØRN-TRENER: Kjell André Thu. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Hvorfor sier du at du driter i hva konkurrentene deres eventuelt gjør?

– Alle 2. lagene i avdelingen vår har den fordelen uansett. Det er så urettferdig som det kan få blitt, så jeg skjønner veldig godt hvis folk gir litt F, og bryter reglene. Jeg kan ikke gå imot egen klubb, for å si det sånn. Espen Nakstad har sagt at nærkontakt ikke er problemet, men det er ikke voldsomt med pølsekø når vi har treninger, sier Kjell André Thu.

Kan bli oppmykning denne uka

I et intervju med VG i forrige uke sa Abid Raja at det var Norges Fotballforbund som måtte avgjøre neste skritt i gjenåpningen av breddefotballen.

– Så sant lagene forpliktes til å følge og overholde idrettens protokoll laget for toppfotballen og toppidretten, så skal de kunne starte opp i tråd med den. Ansvaret for forvaltningen og overholdelsen av protokollen ligger hos idretten, sa kulturministeren.

Fredag sendte NFF ut en undersøkelse til sine breddeklubber om muligheten for å følge smittevernprotokollen, som er myknet vesentlig opp siden klubbene i Eliteserien var de første til å sette i gang med vanlig fotballtrening.

Elitedirektør Lise Klaveness sier at tilbakemeldingene «innhentes, vurderes og følges opp i disse dager».

– Beslutning (om de kan innlemmes i toppfotballpilot, samt 2. divisjon kvinner) tas i løpet av uka, skriver hun i en tekstmelding.