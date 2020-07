Politiet gir grønt lys for omstridte elsparkesykler - men setter regler for bruk

Det kan komme strengere regler for parkering og fart. Nå ber politiet Ryde om å stoppe virksomheten inntil den formelle tillatelsen er klar.

De siste dagene har 500 knallgrønne elsparkesykler i bybildet ført til heftig debatt i Bergen.

Selskapet Ryde Technology, som står bak utleien, plasserte først ut syklene uten tillatelse fra Bergen kommune eller politiet. Ryde har hevdet at virksomheten er lovlig, noe de fikk støtte for i Sør-Trøndelag Tingrett, da de etablerte virksomheten i Trondheim.

Det siste døgnet har politiet i Bergen hatt saken til vurdering i dialog med Bergen kommune.

– Vi har mottatt et brev fra Ryde, som vi betrakter som en søknad om å få drive virksomhet i Bergen, og den søknaden behandler politiet nå. Jeg kan si at de vil få tillatelse til å drive virksomhet, men på enkelte gitte vilkår. Disse vilkårene utarbeides nå, så detaljene i dette kommer vi tilbake til, men det kan handle om hvor syklene skal parkeres, sier Lars Morten Lothe leder for Bergen sentrum politistasjon, til TV 2.

Politiet opplyser til TV 2 at de har bedt Ryde om å stoppe virksomheten og parkere elsparkesyklene inntil den formelle tillatelsen foreligger.

Lothe sier at Ryde kan akseptere vilkårene politiet kommer med eller påklage beslutningen. Politiet skal nå i dialog med Bergen kommune for å sette vilkårene for tillatelsen, og hvordan elsparkesyklene skal brukes.

TV 2 har foreløpig ikke fått svar fra Ryde om hvordan de stiller seg til politiets beslutning.

– Som en parasitt

Elsparkesyklene, som er blitt populære fremkomstmidler i en rekke norske byer, har også skapt mye debatt og kontrovers. Voi-sjef Christina Moe Gjerde har kritisert politikerne for å ikke rydde opp i markedet i Oslo.

Også i Stavanger, Kristiansand og Trondheim har det vært det steile fronter om bruk og regulering. I Bergen har mange irritert seg manglende tillatelse og regler for parkering.

– Hele forretningsmodellen til Ryde er at de tar seg tilrette i offentlig rom, uten lov. De er som en parasitt i fellesarealet, sa bystyrepolitiker Jarle Brattespe (SV) til TV 2, før politiets beslutning ble kjent.

BOSS: – Dette er forsøpling av offentlig rom, sier SV-politiker Jarle Brattespe. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Mens noen lar seg provosere, har mange bergensere hoppet på el-sparkesyklene.

– Helt nydelig at det nå har kommet til Bergen, sier Jørgen Bjelland, i det han suser forbi TV 2.

Appen, som man bruker til å låse opp syklene med, er blant de mest nedlastede appene i Norge.

MISFORNØYD: Miljøbyråd Thor Haakon Bakke vil ha syklene bort. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

– Dønn useriøst

Thor Haakon Bakke (MDG), miljøbyråd i Bergen, sier dette til TV 2 onsdag:



– Bergenserne og de folkevalgte skal bestemme når, hvem og hvordan kommersiell utleie av el-løperhjul skal foregå på offenlig grunn. Vi samarbeider godt med politiet. Vi er glad de er tydelige , og har pågående dialog med dem, sier byråden.

Tirsdag ga han beskjed til bymiljøetaten om å samle inn el-sparkesyklene som hindrer fri ferdsel.

– Ryde går inn i norske byer og tar seg tilrette. Det er dønn useriøst, sa Bakke til TV 2.

Tirsdag ettermiddag hentet kommunens ansatte inn flere sykler.

– El-sparkesyklene vil flyttes på lagringsplassene til aktørene, og eier må betale gebyr ved uthenting, sa Bakke.

Bråk i Trondheim

Også i Trondheim har Ryde satt ut mange elsparkesykler, uten å følge kommunens ønsker. De første dukket opp i fjor sommer, og i august vedtok politikerne at selskapene ikke skulle få drive slik virksomhet uten løyve.

PARKERT: Ved siden av stativene til bysyklene, ligger Ryde-syklene på gaten. Foto: Joachim Storevik /TV 2

Under anbudsrunden søkte ikke Ryde om å få drive slik virksomhet, men tok likevel saken til domstolene, for å teste lovligheten.

I april kom Sør-Trøndelag Tingrett med en såkalt midlertidig forføyning, som er en midlertidig vurdering av saken, og der vant Ryde frem. Men Trondheim kommune har tatt ut en stevning, og vil ha en rettslig prøving i en rettsal.

Trekker på skuldrene

Før politiets beslutning ble kjent, sa daglig leder i Ryde, Johan Olofsson, at de «mer eller mindre» søkte til kommunen i fjor.

– Vi ser litt annerledes på dette med å spørre om lov. Næringsvirksomhet som ikke er i strid med gjeldene regelverk, er lov, sa Olofsson til TV 2.

Olofsson har opplyst at de spurte tre advokatfirmaer om de kunne etablere seg, og på bakgrunn av dette valgte å gå videre med etableringen.