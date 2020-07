Fant skadet skjæreunge: Nå er de uadskillelige

Den lille skjæreungen ble funnet i veikanten av familien Mobakk forrige uke. Fuglen, som foreløpig er uten navn, var både skadet og alene.

– Jeg trodde ikke det skulle gå bra med denne stakkaren, forteller matmor Hege Cesilie Mobakk til TV 2.

Det var Glåmdalen som omtalte saken først.

Familien tok med seg skjæreungen hjem, hvor de fikk både renset og matet den. Fuglen hadde en skadet fot, men etter en grundig massasjebehandling, er foten nå på bedringens vei.

Dermed fikk det nye familiemedlemmet en ny start på livet.

Favorittsted: BH og skulder

Den lille skjæreungen har allerede rukket å bli avhengig av matmor Hege Mobakk, og vil ikke være alene. Fuglen skal være med på alt: Gressklipping, kjøreturer – og til og med en kjapp tur på butikken.

Men aller helst ønsker skjæreungen å tilbringe mesteparten av dagene i matmor sin BH.

UADSKILLELIGE: Matmor Hege Mobakk og skjæreungen er uadskillelige. Den skal være med overalt. Foto: Privat

– Det er nok der den helst liker å slappe av, forteller Mobakk.

Om skjæreungen har blitt bortskjemt i løpet av det korte oppholdet, er ikke godt å si. Det nye familiemedlemmet er bestemt, og vet hvordan den skal oppføre seg for å få det som den vil ha det.

– Det nytter ikke å be den sove, hvis den ikke vil sove. Eller mate den, hvis den ikke er sulten, forteller hun.

Slipper den fri

Det nye familiemedlemmet har allerede rukket å bli midtpunktet i familien Mobakk - til noen av de andre dyrenes store ergrelse.

– Jeg har allerede hatt alvorspraten med familien om å passe på med hundene og kattene, sier matmor.

Noen er glade for et nytt familiemedlem, mens andre kunne ikke brydd seg mindre. Foto: Olav Wold / TV 2

Dersom man kommer over et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, har man plikt til å hjelpe etter dyrevelferdsloven, sier seniorrådgiver for viltseksjonen, Erik Lund, i Miljødirektoratet.

– Det er rapportert om ulike «solskinnshistorier» der dyreunger, inkludert fugl, tas hånd om av mennesker. For de fleste av disse historiene så kommer solnedgangen ganske raskt når dyrene vokser til å begynne å skape uventede komplikasjoner.

Vilt som holdes for rehabilitering skal settes ut i naturen straks det er friskt nok. Lund legger til at hold av vilt ikke er tillatt.

– Og unntak fra dette forbudet blir ikke gitt. Kråkefugl er intelligente fugler som preges raskt på mennesker, men vil samtidig være godt i stand til et liv i det fri.

Planen til Mobakk er å slippe løs fuglen i det fri når den er klar for det. Men det kan fort bli vanskelig for matmor, som aldri hadde sett for seg å bli fugleeier.

– Jeg vil at den skal leve et fullverdig skjæreliv. Helst i nærheten av gården her. Det blir trist når den drar. Jeg håper nesten at den ikke vil dra, avslutter Mobakk.