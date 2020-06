Gutt (10) kontaktet politiet etter at forhjulet på sykkelen hans løsnet

Gutten mistenker at noen har gjort det med vilje. Hendelsen føyer seg inn i en rekke av tilfeller av sykkelsabotasje.

Heldigvis skjedde hendelsen i lav hastighet. En patrulje har snakket med gutten, og det er ingen mistenkte i saken, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet minner om et tidligere Facebook-innlegg der de ber folk være oppmerksomme på at barn ved ulike skoler i distriktet har fått skruer og muttere fjernet fra hjulene på sykkelen deres.

TV 2 har tidligere omtalt 13 år gamle Johannes som stupte i grusen etter hærverk på sykkelen. Tidligere i juni ble Sander Sørensen i Kirkenes alvorlig skadd da framhjulet på sykkelen hans løsnet. 12-åringen fikk hjernerystelse, to brudd i hånda og fem ødelagte tenner da han falt av sykkelen.

Nettpatruljen i Vest politidistrikt har lagt ut en advarsel på sine Facebook-sider der de først og fremst henvender seg til foreldrene.

«Vi oppmodar foreldre til dialog med barna om at dette ikkje berre er barnestrekar eller «pranks», men handlingar som i verste fall kan gje store skadar og alvorlege konsekvensar,» skriver de i et innlegg.

Politiet bekrefter at det har vært tilfeller av sykkelsabotasje i flere distrikter den siste tiden. De håper advarselen kan få de yngre til å se alvoret i situasjonen.

– Det er kanskje tenkt som en lek, og dess yngre barna er, dess mindre tenker de over konsekvensene. Derfor må vi som foreldre hjelpe ungene våre slik at de forstår at dette er ingen lek. Det er ikke greit, sier fagleder Rune Fimreite i Politiets nettpatrulje.

Foreløpig har ikke politiet sett bilder eller videoer av sykkelsabotasje i sosiale medier. Likevel har de en teori om at det er slik den farlige trenden sprer seg.

– Når man får en spredning rundt omkring i landet, er det godt mulig at dette kan være en trend på sosiale medier, sier Fimreite.