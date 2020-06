Kaller inn til ekstraordinært fylkesstyremøte

Ugland Jacobsen sa til TV 2 tirsdags formiddag at han ikke så behovet for å kalle inn til ekstraordinært fylkesstyremøte, men har nå snudd.

– Jeg ser nå at det er såpass mange som ønsker et slikt møte nå, så da har jeg valgt å kalle inn til det. Vi har ikke satt tidspunkt ennå, men det blir i nærmeste framtid, sier Ugland Jacobsen til TV 2.



– Alvorlig situasjon



Kravet kom fra politisk nestleder Andreas Meeg-Bentzen. Han ble først kjent med fylkesleder Geir Ugland Jacobsens utspill gjennom media, på lørdag.

– Jeg har nå snakket med organisatorisk nestleder, og vi ser behovet for å kalle inn til et ekstraordinært fylkesstyremøte for å få klarhet i situasjonen, sa Meeg-Bentzen til TV 2 tirsdag formiddag.



– Vi trenger å få klarhet i hva Ugland-Jacobsen mente med dette utspillet, og hvordan de andre i fylkesstyre stiller seg til dette, sier Meeg-Bentzen.

Han har registrert at flere fylkeslag truer med å legge ned Oslo Frp.



– Det er en alvorlig situasjon vi står i, sier han.

Han hadde støtte fra organisastorisk nestleder Karin Woldseth.

– Jeg har behov for å klarhet i intensjonene med dette utspillet nå, sier Woldseth.

Hun mener det vil være «helt meningsløst» å ikke plassere Siv Jensen på førsteplass på Oslo Frps liste, foran stortingsvalget neste år.

– Er det aktuelt å diskutere Ugland Jacobsens posisjon?

– Nei, det vil jeg ikke si noe om i media, sier Woldseth.

Åpnet for vraking

Det var i helgen at fylkeslederen i Oslo Frp åpnet for å vrake Siv Jensen på førsteplassen til stortingsvalget. Han vil også ha kandidater som kan utfordre Siv Jensen til partiledervervet.

– Jeg er usikker på Siv. Hun har vært en god partileder, men når det gjelder politisk retning er vi ikke overlappende. Sånn sett sier jeg at hun nå kanskje står på førsteplass, og da kan hende hun fortsetter, men ingenting er avgjort, sa fylkeslederen til TV 2.

Siv Jensen er i dag førstekandidat for Oslo Frp og partileder i Fremskrittspartiet. At en sittende partileder vrakes av sitt eget fylke til Stortinget er svært uvanlig. I ytterste konsekvens kan det i Oslo Frp sitt tilfelle føre til at Jensen ikke får stortingsplass.

Det var i et intervju med Finansavisen Ugland Jacobsen først åpnet for at Jensen kan vrakes.



Støtter Jensen

Meeg-Bentzen understreker at han både er liberallist og støtter Siv Jensen fullt ut. Han var også innstilt som ny fylkesleder for Oslo Frp fra valgkomiteen, men tapte kampvoteringen mot Ugland Jacobsen i februar.

På samme årsmøte vedtok fylkeslaget at de mener Norge skal bli et «patriotisk fyrtårn» i Europa.

Meeg-Bentzen tar avstand også til dette.

– Jeg stemte i mot den patriotisk fyrtårn-uttalelsen, sier han.

– Vil ikke ha Jensens hode på et fat

Ugland Jacobsen understreker at uttalelsene i helgen står for hans egen regning, og ikke var forankret i styre. Han mener mange har overreagert på uttalelsene hans.

– Det er ikke slik at jeg vil ha Siv Jensens hode på et fat, selv om jeg åpner for flere kandidater, sier fylkeslederen.

Han mener det er merkelig at flere fylkeslag nå vil ha vurdert muligheten for å legge ned Oslo Frp.

– Jeg har rett og slett problemer med å ta det seriøst. Jeg har brukt min personlige ytringsfrihet. Det at det nå kommer så mange reaksjoner nå skader partiet mer enn mine uttalelser, mener Ugland Jacobsen.

– Eskalerte

Styremedlem Kent Andersen mener også det er behov for et ekstraordinært fylkesstyremøte.

– Det er alltid greit å prate sammen, og når dette eskalerte som det gjorde så kan det være bra å ha et møte.

Han mener samtidig saken er blåst helt ut av proporsjoner.

– Det eneste Ugland Jacobsen har tatt til orde for er at landsmøte skal ha et reelt valg når de velger leder av partiet. Det er bare sunt, sier Andersen.

– Er det sunt for et parti å ha kampvotering om ledervervet?

– Jeg skjønner at det ikke er kutyme for det, men jeg mener det viser fram partidemokratiet på en god måte når et parti har et reelt valg mellom flere kandidater. Selv har jeg vært i flere kampvoteringer, og synes egentlig det er ganske morsomt, sier Andersen.

– Det er jo valg av lederen på hvert landsmøte. I dette tilfellet har Siv Jensen tatt gjenvalg, og ingen utfordrer henne.

– Nei, og derfor skjønner jeg heller ikke hvorfor det blir så oppstyr om denne saken, sier han.

– Kunne nestleder Sylvi Listhaug vært en lederkandidat?

– Hvis Listhaug ønsket å lede Frp så hadde ikke det vært meg imot, men nå ønsker ikke hun å utfordre Siv.