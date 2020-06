Kine (22) døde i drukningsulykken i Salangen

Navnet offentliggjøres i samråd med de pårørende, melder Troms politidistrikt.

Hun var på et flytedyr da dette veltet og hun havnet i elva. Klokken 21.22 søndag kveld skrev Troms politidistrikt at de hadde iverksatt en redningsaksjon etter melding om at en person er savnet i Salangselva.

– Det var to personer på et flytedyr i elva. Flytedyret veltet, og da kom den ene seg til land. Den andre er savnet, sa Eirik Kileng, operasjonsleder ved Troms politidistrikt til VG.

Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet, og hun ble fraktet til sykehus med luftambulanse, men livet stod ikke til å redde.