Hun fikk aldri oppleve at seriemorderen ble tatt

Mandag kveld erkjente den tidligere politimannen Joseph James DeAngelo 13 drap og en rekke voldtekter i California på 70- og 80-tallet.

DeAngelo ble pågrepet i 2018 etter at DNA-funn koblet ham til flere av hendelsene.

Det tok lang tid før politiet fant ut at de grusomme drapsmennene og voldtektsmennene «Visalia Ransacker», «East Area Rapist», «Original Night Stalker» og «Diamond Knot Killer» kunne være samme person.

Den maskerte seriemorderen fikk senere tilnavnet «the Golden State Killer».

Ble avslørt

Foran flere ofre og deres familier kunngjorde aktor Amy Holliday at DeAngelo også erkjente straffskyld for en rekke handlinger han ikke er siktet for.

Men kvinnen som hadde spilt en nøkkelrolle i å avsløre mannen og ga ham tilnavnet «the Golden State Killer», fikk aldri oppleve hva hennes innsats førte til.

I 2013 hadde krimbloggeren og forfatteren Michelle McNamara skrevet den banebrytende artikkelen «In the Footsteps of a Killer» for tidsskiftet Los Angeles Magazine.

I april 2016 døde hun av en overdose medikamenter. Hun hadde slitt med søvnløshet. Arbeidet med en bok om gjerningsmannen hadde vært en stor påkjenning, og identiteten til «the Golden State Killer» var fortsatt ukjent.

Hun rakk dermed aldri å oppleve at boken «I'll Be Gone in the Dark» ble utgitt, og DeAngelo ble satt bak lås og slå i 2018.

McNamaras bok forteller om en jakt på gjerningsmannen som ble en besettelse. Foto: Jeff Chiu/AP/NTB scanpix

Enkemannen Patton Oswalt, som er en komiker kjent fra serien «Kongen av Queens», kommenterte tilståelsene fra «the Golden State Killer» på Twitter mandag kveld:

– De viktigste menneskene under rettsmøtet i dag er overleverne. De er der, og ser rett på nullet av et menneske. Han klarer ikke å møte blikkene deres. Det er det jeg fokuserer på.

– Utrolig trist

Komiker Patton Oswalt og kona Michelle McNamara i Los Angeles i 2012. Foto: Matt Sayles/AP/NTB scanpix

Regissøren av den nye HBO-dokumentarserien «I'll Be Gone in the Dark» sier til Aftenposten at mennesker som Michelle McNamara er et utmerket eksempel på at privatpersoner kan være til stor hjelp for politiet når det gjelder å oppklare drap og forbrytelser.

– Hun fikk denne saken frem i offentligheten igjen og sørget for at det ble viet flere ressurser til etterforskningen, sier regissør Liz Garbus til avisen.

Oswalt skriver på Twitter at selv om politiet aldri vil kreditere en forfatter eller journalist for å ha hjulpet dem med å løse en sak, så hedrer de McNamara indirekte ved å bruke tilnavnet «the Golden State Killer», som hun først tok i bruk.

– Jeg synes det er utrolig trist at Michelle aldri skulle få oppleve det, men samtidig er jeg glad på ofrenes vegne. Jeg håper det ga dem fred og en følelse av rettferdighet, sier Patton Oswalt til Aftenposten.