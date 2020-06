– De kommer til å bli en del av den allerede altfor lange Nav-køen

Onsdag skal Petter Stordalens Nordic Choice og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen i hastemøte om muligheten for utvidelse av permitteringsordningen.

Hotellmogulen varsler at flere tusen kan bli sagt opp om ikke noe skjer.

– Hva skal til for at det ikke blir masseoppsigelser?

– Det er kun én fornuftig ting som kan skje nå, og det er at de forlenger fra 26 til 52 uker. Det er det eneste fornuftige. Nå må noen reise seg opp å si at det kun er ett alternativ; vi forlenger, sier Stordalen til TV 2.

NAV-kø

Dagens gjeldende permitteringsordning tilsier at maksimumsgrensen for permitteringer er 26 uker. Denne vil Stordalen, NHO og LO at skal bli utvidet til et år.

Hvis ikke varsler hotellkongen masseoppsigelser.

– Jeg er helt sikker på at Nordic Choice og andre store kjeder vil komme til å sende tusener av mennesker fra permisjon og håpet om å få en jobb, til å bli en del av den allerede altfor lange Nav-køen, sier Stordalen.

Avbryter ikke sommerferien

Det ble mandag klart at Stortingets presidentskapet sier nei til å avbryte Stortingets sommerferie for å stemme over en utvidelse av permitteringsordningen.

Til VG opplyste Eva Kristin Hansen (Ap) at Arbeiderpartiet og Senterpartiet var for å gjeninnkalle Stortinget, noe Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot.

Resultatet ble tre stemmer mot tre stemmer, og derfor ble stortingspresidentens stemme gjeldende, og forslaget falt.

HASTEMØTE: Onsdag skal Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og Nordic Choice i telefonmøte om permitteringsordningen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hastemøte onsdag

Men onsdag er det innkalt til et hastemøte mellom arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og Nordic Choice for å diskutere nettopp permitteringsordningen.

Statsminister Erna Solberg uttalte fredag overfor NTB at ordningen vil blir forlenget om arbeidssituasjonen blir som i dag.

– Vi har avklart at vi kommer til å utvide tiden for permittering hvis arbeidsmarkedssituasjonen fortsetter å være som i dag, sier Solberg.

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen er ikke fornøyd med signalene fra statsministeren.

– Dette holder ikke. Det må sendes et klart og entydig signal fra regjeringen nå om at permitteringsordningen blir utvidet til 52 uker. Hvis ikke risikerer vi at deler av næringslivet vil agere som vi har advart mot, med potensielt mange oppsigelser som resultat, sier han til NTB.

Stordalen har troen på at politikerne vil ta til fornuft.

– Jeg vet jo at vanlig sunn fornuft seirer, og det seirer i hvert fall i Norge. Vi har meget dyktige politikere som kommer til å ta til fornuften om de ikke har gjort det allerede, sier Stordalen.