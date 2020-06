Ødegaard har dratt til Barcelona for å sjekke skade

Det har buttet imot for Martin Ødegaard den siste tiden. Nå har han dratt til Barcelona for å få bukt med et vondt kne.

Overgangen til Real Sociedad begynte som et eventyr for Martin Ødegaard, men den siste tiden har vært alt annet enn enkel. Nordmannen har ikke hatt en eneste scoring eller assist etter nyttår.

Mot Getafe mandag satt Ødegaard på benken, og kom aldri innpå i det som endte i et 1-2-tap. I de tre foregående kampene har Ødegaard blitt byttet ut i løpet av andreomgang. Mot Celta Vigo onsdag var han på banen i 58. minutter.

Tirsdag ettermiddag kom Real Sociedad med en pressemelding om at Ødegaard har dratt til Barcelona for å sjekke skaden Patellar tendinopati, altså Jumpers knee. Dette medfører smerter i fremre del av kneleddet som følge av overbelastning i senefestene på kneskålen, og kan være en forklaring på hvorfor det ikke har stemt for nordmannen i det siste.

I Barcelona skal det vurderes ulike behandlingsalternativer for å få bukt med kneskaden.

– En liten kollaps

Men det er ikke bare Ødegaard det ikke har stemt for. Etter koronapausen har Real Sociedad kun tatt ett poeng på fem kamper i La Liga. Av lag som har spilt tre kamper eller mer, er det kun Sampdoria som har lavere poengsnitt i de store ligaene.



Lag Kamper S U T Poeng PPG Sampdoria 3 0 0 3 0 0.0 Real Sociedad 5 0 1 4 1 0.2 Mallorca 5 0 1 4 1 0.2 FC Schalke 04 9 0 2 7 2 0.2 Sheffield United 3 0 1 2 1 0.3 Watford 3 0 1 2 1 0.3

Assistenttrener for Norges herrelandslag, Per Joar Hansen, beskriver det som en kollektiv kollaps.

– Hele laget har fått en liten kollaps. Det er det som er så rart med fotball at det kan være litt uforklarlige, og mange små faktorer som har slått inn i laget plutselig. Fra å være et «peak» før jul der de presterte på et kjempenivå, har de nå fått problemer av ulike slag, sier Hansen til TV 2.

Han sier det kan være faktorer som det sosiale, for dårlig jobb med eget spill, og spillere som ikke får ut potensialet sitt.

– Det som slår meg nå er at balltempoet var mye høyere i laget i vinter. Martin og angrepsspillerne kunne få ballen høyere opp i banen, og relasjonene satt bedre. I de kampene jeg har sett i det siste har balltempoet vært veldig svakt. Det har gått seint, og angrepsspillerne har blitt veldig møtende. Det har også skjedd med Martin. Det skjedde i mindre grad da de var god. Da var de mye mer truende og hadde gode bevegelser i front. Hvorfor det har skjedd er vanskelig å si. De er i hvert fall ikke i nærheten av å være i samme form, sier Hansen og legger til:

– Det har skjedd før at lag har kollapset, og så er Sociedad et ganske ungt lag med unge spillere som kan medføre at de blir ustabile i prestasjonene. Nå må de jobbe knallhardt for å finne tilbake til seg selv. Om det tar 14 dager eller resten av sesongen, vet man ikke. Der er Martin en brikke i et lag som må finne tilbake til seg selv.

– Martin er en klok gutt som vet at det ikke er noe tre som vokser i himmelen. Jeg har sagt til ham at man alltid er god, eller dårlig sammen med noen, påpeker han.

– Ikke Ødegaard sin feil

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er enig i at det har vært en formdupp i Sociedad-kollektivet.

– Alt som stemte tidligere, sitter ikke nå. De spiller ganske ambisiøs fotball, det var det som fikk oss til å bli litt ekstra forelsket i dem i høst- og vinterdelen av sesongen, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller og legger til:

– Men det virker rett og slett som at de er litt for avhengig av at alt skal klaffe samtidig for at dette skal fungere. Det er ikke Martin Ødegaard sin feil at de gjør det dårlig. Dersom laget gjør det bra, så gjør han det bra også. Men nå har de andre lagene blitt litt mer obs på kvalitetene deres, og Ødegaards kvaliteter.

Stamsø-Møller tror det kan snu for både Ødegaard og Sociedad.

– Martin Ødegaard er en såpass trygg fyr på sine egne ferdigheter at han vet at han kan. Men det handler jo rett og slett om å få gode opplevelser, og det kan de få allerede i neste kamp hvor de møter Espanyol, et lag de bør ta.

Real Sociedad ligger nå på en syvendeplass på tabellen med 47 poeng. Det er 11 poeng opp til Atlético Madrid og fem poeng til Europaligaspill. Det er seks kamper igjen av sesongen.