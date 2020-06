Benjamin Ingrossos ekskjæreste: – Bruddet gjorde meg lykkelig

Linnea Widmark (24) avslører at hun ville ut av forholdet med Ingrosso et helt år før det ble slutt.

Den svenske artisten Benjamin Ingrosso (22) og ekskjæresten Linnea Widmark (24) ble først sammen da de var henholdsvis 14 og 15 år gamle.

Fansen har kunne følge paret gjennom flere sesonger av «Wahlgrens verden», hvor Widmark jevnlig har dukket opp.

De var av og på i hele seks år, før de i 2019 avsluttet alle relasjoner. Etter bruddet skrev Ingrosso et helt album om den vonde kjærlighetssorgen.

– Hele min neste plate handler mer eller mindre om mitt tidligere forhold. Det var et langt forhold. Med en gang vi hadde gjort det slutt, fikk jeg veldig mye å skrive om. Jeg skrev alle låtene til albumet på nesten en måned, sa Ingrosso til TV 2 i fjor sommer.

Glad

Etter bruddet flyttet Widmark til Costa Rica i Mellom-Amerika.

Under et intervju med den chilenske psykologen Jamie Sanchez Barcelo, forteller Widmark nå at hun er glad forholdet med Ingrosso tok slutt.

Linnea Widmark og Ingrosso under Melodifestivalen 2018. Foto: Johan Valkonen/Stella Pictures

– Da ekskjæresten min og jeg gjorde det slutt ble jeg lykkeligere enn jeg hadde vært på mange år. Jeg var så glad, ettersom jeg ville ut av forholdet et helt år før det ble slutt, sier hun i intervjuet som er publisert på YouTube.

– Ventet lenger enn jeg burde

Hvorfor hun brukte så lang tid på å gjøre det slutt, begrunner Widmark med at forholdet hadde blitt en trygghet for henne etter seks år sammen.

– Jeg har vært åpen om at det kanskje blir oss to i fremtiden, selv om vi ikke er ment for hverandre akkurat nå. Men han mente at det var nå eller aldri, og det fikk meg til å velge tryggheten. Derfor ventet jeg lenger enn jeg burde, sier Widmark i videoen.

På spørsmål om hva hun ser etter i et forhold, svarer 24-åringen at det viktigste er respekt, humor og at man stiller opp for hverandre.