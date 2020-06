Nye utfordringer for Lundby: – Det er morsomt

I sommer får Maren Lundby nye utfordringer å bryne seg på. Verdens beste kvinnelige skihopper har fått seg sommerjobb, i LOs sommerpatrulje.

– Det er artig å gjøre noe annet. Jeg tror ikke jeg har hatt noe sommerjobb i hele mitt liv, utenom å klippe plen hos naboen. Så det er morsomt, det er nytt ihvertfall, sier Maren Lundby.

Mandag var hun på plass på Beitostølen for å besøke unge på arbeidsplassen og diskutere arbeidsforhold. Som en del av LOs sommerpatrulje skal Lundby se til at unge arbeidstakere blir ivaretatt på en god måte.

Men selv om Lundby har kommet seg inn på det sivile arbeidsmarkedet, betyr ikke det at hun nedprioriterer idretten. Hun trener for fullt i sommer.

– Det er annerledes for oss om dagen, men vi får trent som normalt, så klart. Men vi kommer bare til å være i Norge, trene og hoppe. Det blir mye mer tid hjemme, som kan være veldig bra egentlig. Da får man litt mer ro og får trent bra, sier Lundby.

Lundby og resten av landslaget håper på en tur til Oberstdorf i løpet av høsten, men gjør det beste ut av situasjonen hjemme i Norge.

– Akkurat nå har treningssentrene åpnet og all hopping i bakken foregår som normalt. På den måten merker vi ikke noe til det i det hele tatt. Alt foregår som normalt og vi får gjort det vi skal, sier Lundby om hvordan smittevernrestriksjoner har påvirket treningen.

– Glad for at vi blir prioritert

Korona-pandemien har rammet idretten hardt, og skihopp er intet unntak. Lundby har tidligere hevet stemmen mot urettferdigheter, blant annet i kampen om å få kvinnelig skihopp på OL-programmet. Nå etterlyser hun bedre oppfølging av utøvere rett under toppnivå.

– Jeg er veldig glad for at vi blir prioritert og at vi har den støtten fra Skiforbundet. Selv om det er kjedelig å se at de på B-lag og sånn, de får ikke den oppfølgingen lenger, sier 25-åringen om Skiforbundets prioriteringer under koronakrisen.

– Jeg er veldig heldig som får den oppfølgingen, men for de på nivået under så er det veldig trist at det er sånn, at de blir rammet såpass hardt.

Tidligere i år viste det seg at Lundbys engasjement gir resultater. Kvinner har tidligere ikke fått hoppet i stor bakke, men i vinter ble klart at FIS-styret har snudd. De sa den gang at de vil jobbe for at både menn og kvinner skal hoppe i stor og liten bakke under VM i Oberstdorf i 2021.

Mål om dobbelt gull

Lundby er regjerende verdensmester i hopp for kvinner, etter gull i normalbakke i Seefeld 2019. Hun er på ingen måte ferdig med å ta medaljer.

– Jeg har satt meg nye mål, og jeg vil jo si at jeg har satt meg høye mål, sier hun.

– Akkurat nå er det VM til vinteren som gjelder, og der har jeg satt meg som mål å vinne i både stor og liten bakke. Ta dobbel, sier hun om sine mål for VM 2021.

Per dags dato har Lundby 30 verdenscupseire, flest av alle norske skihoppere. Heller ikke dette sier hun seg fornøyd med.

– Ellers har jeg en drøm om å bli den som har tatt flest verdenscupseire i historien. Det er et stykke frem dit, så jeg har noe å jobbe med.

I dag er det Sara Takanashi som har flest verdenscupseire på kvinne- og herresiden. Hele 57 ganger har japaneren stått øverst på pallen i verdenscup-sammenheng.

Lundby må derfor ta minst 28 verdenscupseire til for å bli historisk, noe som ikke bør være umulig. Hun har nemlig ingen planer om å gi seg med det første.

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal holde på. Jeg har ikke umiddelbare planer om å gi meg akkurat. Så lenge det er artig og jeg finner ting å motivere meg med, så trives jeg veldig godt akkurat nå, avslutter Lundby.