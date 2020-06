Nå er det bom stopp for Hilde i pengebua

– Jeg har ikke anelse om hvor mye penger jeg har tatt inn her, men det er noen millioner, sier Hilde Gule med et bredt smil om munnen.

For hun er en fargeklatt i den lille bomstasjonen ved Atlanterhavstunnelen mellom Averøya og Kristiansund hvor 54-åringen har krevd inn penger i 10,5 år.

Til sammen har hun og kollegene krevd inn over en halv milliard kroner.

– Her har vi full kontroll på alt som skjer. Vi får med oss det meste og det blir mye gøy og fliring.

Fem strekninger

Men hun blir vemodig med tanke på onsdag. Da er det slutt. Bommen på fylkesvei 64 blir historie. Og hun mister jobben sin som hun er så glad i.

– Det føles litt vemodig, det gjør det, ja. Men det er epoke som snart er over og sånn må det bare bli. Samtidig er jo jeg og alle andre bilistene glad for å slippe bompenger, sier Hilde til TV 2 – i mellom alle kjøretøyene som stopper for betaling.

GRATIS: Bomstasjonen ved Atlanterhavstunnelen er den siste bemannede i Norge. Fra i morgen ettermiddag kan bilistene kjøre gratis. Foto: Arne Rovick /TV 2

Årsaken til at bommen ved Atlanterhavstunnelen blir borte, er et forlik mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene i revidert nasjonalbudsjett om å fjerne fem bomstasjoner. Tiltaket koster 596 millioner kroner.

Dette er strekningene som nå blir gratis å kjøre:

* Fv 64 Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal

* Rv 80 Rørvika-Strømsnes i Nordland

* Fv 107 Jondalstunnelen i Vestland

* Fv 48 Årsnes Ferjekai og Løfallstrand-Årnes i Vestland

* Fv 33 Skreifjella-Totenvika i Innlandet

Atlanterhavstunnelen ble åpnet 19. desember 2009 og sørget for fastlandsforbindelse fra Averøy til Kristiansund. Innkrevingsperioden var først satt til 18 år, deretter justert ned til 16 år.

Nå blir den borte fem år før tiden, og det er jubel for å slippe bompenger.

– Helt utrolig! Det er en gavepakke som betyr mye for lokalbefolkninga og næringslivet. Dette må vi feire med bløtkake, sier Harald Slatlem til TV 2.

Plastpassasjer

Hilde – som er ansatt i Securitas – har et godt forhold til de faste forbipasserende – og hun møter alle med et smil.

– Da får du som oftest et smil tilbake. Men vi møter selvfølgelig på litt av hvert i en slik jobb. Av og til vanker det kjeft, men det går inn den ene øret og ut igjen på andre siden, humrer Hilde.

Hun har ført logg på nasjonalitetene hun har krevd inn penger fra. Nå er hun kommet opp i kunder fra 60 land. Da får hun oppleve litt av hvert.

SISTE VAKT: Hilde Gule skal kreve inn den siste bompasseringen før det blir gratis å kjøre. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det kom kjørende en herremann i en tysk bobil. Jeg la merke til kvinnfolket som stirret rett frem... og forsto at det ikke var liv i henne, for å si det slik. Det satt ei oppblåsbar ei i passasjersetet, sier Hilde og bryter ut i rå latter.

– Hva kommer du til å savne?

– Jeg vil savner alle de blide og hyggelige menneskene selvfølgelig. Og det vante med å dra på jobb, sitte her i bua og ha det så kjekt som vi har det. Jeg har fantastiske kolleger, sier Hilde.

Så lurer du kanskje på hvorfor dette har vært en betjent bomstasjon frem til i morgen? Jo, strekningen har mye dagpendling og stor passasjerandel i bilene.

– Da hang ikke regnestykket sammen. Det ble mer lønnsomt å ha manuell innkreving og vi måtte be om fritak fra autopass, forklarer daglig leder Arve Mjelva.

Onsdag er det slutt. Bilistene kan kjøre gratis og Hilde vet ikke helt hva fremtiden i Securitas bringer.