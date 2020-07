Fords legendariske pickup kom helt tilbake i 1948. Siden har det gått slag i slag for den populære modellen. Den er faktisk verdens nest mest solgte bil (bak Toyota Corolla).

Det er særlig i hjemmemarkedet i USA den selger godt. Der borte er jo like vanlig å ha en pickup, som det er å ha tilhenger og takboks – til sammen – her hjemme. Minst.

Ikke bare kan den vise til unike gode salgstal. Den har vært, og er fortsatt, en skikkelig pengemaskin for Ford. Man regner med at F-serien står for om lag halvparten av inntektene til Ford Motor Company de siste årene.

Hybrid – og som elbil om to år

Ford F-150 er en av verdens mest solgte biler gjennom alle tider.

Ford selger 100 slike biler i timen. Hver dag, året rundt. Eller rundt 900.000 biler i året, om du heller vi.

Nå lanserer Ford en oppgradert versjon. Med hybrid drivlinje. Før den i 2022 kommer i helelektrisk utgave.

Hybriden kalles F-150 PowerBoost. Den er utstyrt med en 3,5-liters V6-bensinmotor og en elmotor montert bak på 10-trinns automat-girkassa. Elmotoren har en effekt på 35 kW (48 hk). Foruten å hjelpe bensinmotoren både under akselerasjon og med økt moment ved tunge tak, kan batteriet i hybridsystemet også bidra på andre og mer praktiske måter.

Ulike strømuttak på bilen gjør at for eksempel håndverkere kan bruke strømmen fra hybridbatteriet til ulike verktøy som sager, arbeidslamper etc. Om man bruker bilen på camping, kan man få både lys og varme fra dette batteriet.

Ekte arbeidsbil

Ford tenker nytt – strømmen fra hybrid-batteriet kan brukes til for eksempel verktøy. Dette er jo primært en arbeidsbil.

Batteri og elmotor til tross; bilen er like romslig innvendig og på lasteplanet som tidligere. Ford har klart å pakke de nye komponentene under bilen.

Noen mindre designendringer er det også. Den digre grillen har blitt enda litt større, men vil nå (på noen modeller) få klaffer som lukker den ved behov, for å redusere luftmotstanden fra den massive fronten. Også baklemmen på lasteplanet har fått ny og mer aerodynamisk utforming for å holde luftmotstand og forbruk nede.

Innvendig lunsj- og arbeidsbord

Midtkonsollen kan gjøres om til et bord, ved å felle vekk girspaken.

Nytt er det også at girspaken nå kan "brettes sammen" og fjernes, slik at den store og brede midtkonsollen kan brukes som for eksempel et arbeidsbord ved å felle ned en plate. Her vil man kunne bruke PC-en eller kunne spise lunsjen sin. Igjen; arbeidsbil ...

F-serien vi bli også bli tilgjengelig med flere assistent- og sikkerhetssystemer. Disse skal nå kunne oppdateres trådløst over nettet.

I tillegg vil Ford ta et godt steg videre i å gjøre bilen selvkjørende, med flere nye funksjoner.

Nye F-150 vil være i salg fra høsten 2020. Prisene er ikke kjent, men det er vel grunn til å tro at den digre pickupen blir relativt kostbar, selv med hybrid drivlinje. Når den helt elektriske versjonen kommer om et par år derimot, er det vel større grunn til optimisme med tanke på det norske salget.

