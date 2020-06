Telenor ilagt milliardgebyr av Esa for misbruk av markedsmakt

Efta-tilsynet Esa ilegger Telenor et gebyr på 1,2 milliarder kroner for å ha misbrukt sin markedsmakt. Selskapet anker vedtaket.

Tilsynsorganet konkluderer med at telekomgiganten i årene 2008–2012 brukte sin posisjon i grossistmarkedet til å prise tjenester slik at utfordrerne ville tape penger på å selge mobilt bredbånd til nettbrett og bærbare PC-er.

«Under en kritisk vekstfase for mobildata i Norge var Telenors grossistpriser høyere enn utsalgsprisene Telenor selv tilbød sine egne sluttkunder», skriver Esa i en pressemelding onsdag morgen. De konkluderer med at denne praksisen var i strid med EØS-konkurranseregler.

Gebyret på 112 millioner euro er det største Esa noensinne har utstedt.

– Må ha konsekvenser

Prisingen omtales som en «marginskvis» og førte altså til at konkurrenter som var avhengige av å kjøpe seg grossisttilgang, ville tape penger. Dermed begrenset Telenor konkurransen i et raskt voksende marked, skriver Esa.

– Med urimelige priser svekket Telenor konkurrenter i et marked i vekst. Det gjorde det mye vanskeligere for utfordrere å tilby attraktive pakker til forbrukerne da mobildata var i ferd med å ta av i Norge. For at markedene skal levere for forbrukerne i fremtiden, må slike lovbrudd ha konsekvenser, sier Frank J. Büchel, som har ansvar for konkurransesaker i Esa.

Han legger til at Telenors dominerende stilling gir dem et «særlig ansvar for å sikre at de ikke hindrer konkurranse».

Alvor og varighet

Esa sier gebyret – som tilsvarer 1,2 milliarder kroner – tar hensyn til hvor alvorlig bruddet var og hvor lenge det pågikk.

Bruddet på konkurransereglene kan også åpne for private erstatningssøksmål, ifølge Esa, som presiserer at disse i så fall skal behandles i nasjonale domstoler.

Forbereder saken for Efta-domstolen

Telenor skriver i en pressemelding tirsdag at de vil anke gebyret fra Esa.

– Saken gjelder en liten del av mobilmarkedet og forhold som ligger langt tilbake i tid. Vi er svært overrasket over vedtaket og botens størrelse. Vi vil nå gå grundig igjennom vedtaket, og vil forberede saken til videre behandling i EFTA-domstolen, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

Selskapet påpeker også at alle andre forhold i den brede undersøkelsen av Telenors avtaler i mobilmarkedet er frafalt.

Sju og et halvt år

Saken startet med en uanmeldt bevissikring i Telenors lokaler i desember 2012. I mars 2014 fant Esa grunn til å starte en grundig undersøkelse, og to år senere – i februar 2016 – sendte de varsel om vedtak til Telenor.

Tilsynets foreløpige konklusjon var at IT– og telekomselskapet hadde misbrukt sin markedsposisjon. Telenor svarte på varselet samme år.

I juni i fjor kom et nytt varsel om vedtak og nye beviser. Igjen svarte Telenor. Ytterligere et brev ble sendt i februar med mulighet for kommentarer fra selskapet, og denne uken fattet Esa sitt vedtak.

