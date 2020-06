Slik har koronapausen endret Premier League-fotballen

Se Brighton - Manchester United fra kl. 20.45 tirsdag på TV 2 Sport Premium og Sumo

Færre spurter, færre taklinger, færre skudd og færre mål. Det er den foreløpige fasiten etter to uker med koronafotball i Premier League.

I samarbeid med statistikk-tjenesten Opta har TV 2 sett nærmere på hvilke endringer som har skjedd i Premier League etter koronapausen.

Se hele statistikken nederst i artikkelen

En del ting har ikke endret seg. Det slås fortsatt i gjennomsnitt 912 pasninger per kamp, og det scores mindre mål før pause enn etter.

I SIGET: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har fått en fin start etter koronapausen.

Den synligste forandringen er fraværet av publikum. Ole Gunnar Solskjær fikk spørsmål om det på mandagens pressekonferanse.

– Ballen er mer i spill for øyeblikket, men man må skape sin egen atmosfære og entusiasme. Noen spillere løfter seg med publikum til stede, noen spillere slapper mer av og kommer mer til sin rett nå. Lagene og spillerne reagerer forskjellig, uttalte han.

Statistikken viser at Manchester United-managerens første poeng ikke holder vann.

Før koronapausen var ballen i spill 55 minutter og 55 sekunder per kamp. Nå er ballen i spill 54 minutter og 42 sekunder per kamp.

Det er ikke de eneste oppsiktsvekkende tallene. For:

Antall mål per kamp er gått fra 2,7 til 2,2

Antall skudd per kamp er gått fra 25,2 til 21,5

Antall brudd per kamp er gått fra 21,8 til 18,9

Antall taklinger per kamp er gått fra 33,7 til 29

Antall spurter per kamp er gått fra 176,6 til 167,6

Prosentandelen «clean sheets» (holde nullen) er gått fra 26 til 42

Utvalget på 24 kamper (ikke inkludert Crystal Palace-Burnley) er selvsagt ikke stort nok til å trekke en endelig konklusjon, men tendensene er tydelige.

STILLE: Bruno Fernandes skulle hørt et brøl fra borteseksjonen etter scoringen mot Tottenham. Foto: Glyn Kirk

Disse tallene kan delvis forklares av at publikum er borte. Der spillerne tidligere har blitt pisket frem av entusiastiske fans, kastet seg inn i taklinger og spillet har bølget frem og tilbake, ser man oftere nå at Premier League-lagene spiller mot etablert forsvar.

En annen faktor er temperaturen i England de siste ukene. Det har vært svært varmt, noe som automatisk gjør at intensiteten faller. Det tette kampprogrammet og tøffe belastningen på spillerne kan også forklare at lagene er blitt mer forsiktige.

TV 2-ekspert Petter Myhre er ikke overrasket over tallene.

– Det er naturlig. Utgangspunktet nå er dårligere enn når de vanligvis starter pre-season. Som fotballspillere har de aldri hatt så lang ferie som de har hatt nå. En kort oppkjøring med fotballspill gjør at de ikke er i nærheten av å være i fysisk fotballform, sier han.

– Man kan løpe som mye man vil gatelangs og intervaller, men fotballsprinter og fotballbevegelser er totalt annerledes for muskulatur, sener og ledd. De er rett og slett ikke klare for å sprinte, hoppe og ha samme tempo og intensitet i spillet som de har under sesong, fortsetter han.

Med svekket fysisk fotballform skapes det også mindre sjanser.

– Lag tar mindre risiko. De har ikke det trøkket i kroppen som gjør at de kan spille Hawaii-fotball. Da blir det ofte mer kontrollert. Det er i tillegg mange bytter som stykker opp kampene. Da blir det et treningskamp-preg over det. De spiller på et tid på året der de vanligvis ikke spiller. Nå er det på det varmeste. I mesterskap får de vanligvis god hvile mellom kampene i tillegg til at de har hatt en hel oppkjøring, sier han.

Mange av Premier League-lagene sliter med å bryte ned motstandere som ligger etablert.

– Det er det vanskeligste i fotball. Skal man klare det må man ofte spille med høy risiko. Man må flytte opp mange spillere. Med en midtstopperduo på midtbanestreken eller enda lengre frem blir det store kontringsrom. Når vi vet at mange lag spiller med kniven på strupen, er livredde for å havne under for så å blottlegge seg bakover, resulterer det i en mer forsiktig inngang. Satt på spissen har ikke Manchester City og Liverpool hatt noe å spille for. De kan kjøre på, har de bredeste stallene og er bedre rustet.

– De kommer til å spille seg i form. Den fysiske formen blir bedre og bedre, det er det ikke tvil om. Utfordringen er at kampene kommer så tett at man bare får tid til å restituere seg i tiden mellom kampene. Man må spille seg i form. Med alle byttene er det begrenset hvor mange som får gjort det. Jeg tror vi vil se en bedring, men vi må vente med å sammenligne med tiden der det var full fyr i teltet og folk var i kampform, forteller han.