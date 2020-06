Johannes (97) har kjempet i tre år - nå øyner han nytt håp

Ikke alle kommuner legger til rette for at eldre kan bo sammen hvis den ene må bo på et sykehjem.

– Du blir vel med?

Det var det siste Jorunn (92) sa til sin ektemann Johannes Mofoss (97) før hun flyttet til et sykehjem i Tromsø kommune.

Det er nå tre år siden.

– Deprimert og skuffet

Det viste seg å ikke bli så lett. I tre år har Johannes kjempet for å kunne bo sammen med sin kone som fikk sykdommen Parkinsons for 13 år siden.

Å ikke kunne bo under samme tak etter å ha vært gift i 67 år har vært en tung påkjenning for 97-åringen.

BRYLLUPSDAGEN: Bryllupsbildet av Jorunn Mofoss som har vært gift med Johannes i 67 år. Foto: Privat

– Jeg har vært veldig deprimert og skiftet fra forventning til skuffelse og alt i hele skalaen. Og jeg vet det er mange eldre som har det på samme måten, sier han.

Ektemannen er redd for at tiden renner ut for ham og Jorunn:

– Det tar jo tid. Og når du er 97 år, så har du ikke lang tid. Så jeg lurer på hvor lang tid det tar.

Statsministeren lover endring

Statsminister Erna Solberg (H) ga derfor et løfte til Johannes Mofoss under et videomøte denne uken. En ny regelendring skal sørge for at Johannes kan flytte inn sammen med Jorunn innen året er omme.

Til høsten skal regjeringen komme med en ny forskrift med en såkalt samboergaranti.

I forskriften om en verdig eldreomsorg står det at «par som ønsker det skal kunne bo sammen». Den gjelder uavhengig av om én eller begge i forholdet må bo på et sykehjem.

– Det er litt opp til kommunen hvordan de vil organisere det, men det ligger som en del av de rettighetene folk har i forskriften som gjelder kvalitet i eldreomsorgen, sier Solberg.

Hun sier dette ikke vil føre til store kostnader, og at det allerede er kommuner som får dette til med dagens budsjett. Regjeringen vil derfor ikke utbetale egne midler til denne forskriften.

Hvordan skal dette finansieres?

– Det finansieres hvert eneste år gjennom at vi overfører store penger til kommunene, basert på eldreomsorgens behov. Blant annet øker vi jo kommuneøkonomien over det som er nivået for hvordan demografien endrer seg. Det er ikke så mange som spør om dette hvert år, men for de det gjelder, er det en utrolig viktig verdighet i alderdommen, sier Solberg.

Viktig kampsak for Frp

En samboergaranti har vært en viktig kampsak for Frp siden de var i regjering.

Frp-leder Siv Jensen, som var til stede under møtet, er glad for at dette nå blir et nasjonalt krav.

– PÅ TIDE: Erna Solberg og Siv Jensen under Skype-møtet med Johannes Mofoss Foto: Cecilie Rygh Trodal, TV 2

– For oss har det vært avgjørende å få på plass en garanti som gjør det umulig for kommunene å ikke legge til rette for dette. Tenk så mye bedre de får det. Det er ikke så veldig mange det er snakk om, og de skal jammen meg få muligheten til å fortsette å bo sammen hvis de ønsker det.

Hvis noen kommuner ikke skulle følge den kommende forskriften, så er budskapet fra partilederen tydelig:

– Jeg synes det er helt åpenbart at vi må legge til rette for det. De kommunene som ikke gjør det, burde gå i seg selv, og skamme seg.

Forespørselen kan ikke bli for høy

For kommunesektorens organisasjon er dette gjennomførbart dersom forespørselen holder seg nede, slik den er i dag.

ENDRING: KS håper kommunene klarer å levere i tråd med regelendringen. Foto: Odd Arne Hartvigsen, TV 2

– Kommunenes helse- og omsorgtjenester er atskillig mer presset enn det statsministeren skal ha det til. Men med det lave antallet som regjeringen sier at det vil bli, så må vi tro på at kommunene kan få det til, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Tror på en vinn-vinn-situasjon

Regjeringen tror at samboergarantien kan lønne seg for helsetjenesten.

– Veldig mange er i en sånn alder at det er et behov for litt omsorg og hjelp. Så jeg tror dette kan være en like god løsning hvis man ser på det store regnestykket, som det å tenke at du skal hjelpe de hver for seg, sier statsministeren.

Både Solberg og Jensen tror også det kan være en avlastning for de ansatte på sykehjemmene hvis ektefeller kan flytte inn og bruke mer tid med partneren sin.

Frykter at det er for sent

Selv om Johannes Mofoss er glad for at samboergarantien kommer på plass, frykter han at det er for sent for ham og Jorunn.

– Jeg blir optimistisk først og fremst på vegne av mine yngre eldre. For det er ikke sikkert at jeg kommer til å oppleve det. Vi får bare ta en dag av gangen.