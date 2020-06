– Jeg er nødt til å gjøre ekstra arbeid for å holde kroppen vedlike. Jeg har ikke som mål å bli smertefri, jeg skal springe fort.

Det sier Henrik Ingebrigtsen til TV 2 etter at han løp inn til seier, og årsbeste i verden på 5000 meter under Boysen Memorial. Med tiden 13.19,65 viste 29-åringen at han ikke har lagt på latsiden under koronapausen.

Men skadene han har pådratt seg opp gjennom årene gir ikke slipp. Hæl, tå, lår, nesten samtlige kroppsdeler har fått gjennomgå av den harde treningen rogalendingen legger ned for å bli best mulig.

– I dag var det litt vondt i en tå, også kjenner jeg stivhet rundt omkring i kroppen. Men de tiltakene jeg har satt i gang funker. Smertene må jeg nok ta med meg resten av karrieren, men det plager meg ikke når jeg kan få slike løp som dette innimellom.

29-åringen føler nemlig at han er i skikkelig god form. For første gang på mange år har han fått løpe lenge uten å måtte tilbringe lange perioder på skadebenken.

– Koronasituasjonen har vært en gavepakke for meg. Hver sesong er det mer eller mindre at jeg må skynde meg for å rekke første løp, så må jeg skynde meg slik at jeg får lappet meg sammen til neste løp. Det blir ingen tid til å bygge stein på stein, det er det jeg har gjort nå. I en fem-måneders periode har jeg trent bedre enn jeg noen gang har gjort. Jeg håper å bygge på det frem til Tokyo, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Man blir jo litt deprimert når man møter motstand

Den eldste av de tre løpebrødrene innrømmer at de siste årene har vært tøffe.

– Man blir jo litt deprimert når man møter motstand. Men alle kan gjøre de rette tingene, alle kan være motiverte, og positive i medgang. Når du går i motbakke og får en på trynet, hva gjør du da? Det er der du blir prøvd mentalt og viser mental styrke. Jeg har hatt noen smeller, men man blir sterkere av slikt. Når det går på skinner, da får man den styrken med seg, sier en ærlig Ingebrigtsen.

– Er det realistisk med OL-medalje i Tokyo?

– Det er jo ikke veldig realistisk i utganspunktet, sier han og ler, før han legger til:

– Dersom jeg kan bygge videre på den jobben jeg har gjort nå, og den formen jeg har, med litt over et år med trening. Da er det ingenting i veien for at jeg kan nå et nivå hvor jeg er i stand til å ta medalje.