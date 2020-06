Tidligere Liverpool-spiller knivstukket

Derby-spiller Andre Wisdom ble ranet og knivstukket på vei ut av bilen da han skulle besøke familiemedlemmer i bydelen Toxteth i Liverpool.

Det får den engelske tabloidavisen The Sun opplyst av familie og klubb.

– Han er stabil og min andre bror er på vei til sykehuset. Det er galskap, jeg kan ikke tro det, er søsteren sitert på av den engelske avisen.

En talsperson fra Derby i en uttalelse til The Sun at Wisdom var et offer for uproversert ran. Han ble skadet og tatt til sykehuset.

Ifølge BBC forventes det at Wisdom blir helt leget fra skadene.

Wisdom gikk gradene i Liverpool-akademiet og fikk 22 førstelagskamper, men gjennombruddet kom aldri på Anfield. 27-åringen har også en fortid i klubber som RB Salzburg, Norwich og West Bromwich.

Denne sesongen står Wisdom med 18 kamper i Championship for Derby, som ligger på åttendeplass med tre poeng opp til siste playoff-plass.