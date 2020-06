Brann i gammel bygård i Oslo

Brannvesenet i Oslo og politiet dro mandag kveld til Kyrre Grepps gate etter meldinger om brann i en bygård.

Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på brannen.

– Leiligheten er totalskadd, og så er det en som er tatt om av ambulansetjenesten. Han er kjørt til sykehus, sier innsatsleder Håvard Bakken til TV 2.

FULL UTRYKNING: Syv brannbiler var på plass for å slukke brannen i bygården. Foto: Elise Øyhovden/ TV 2

Måtte evakuere

Omfanget av brannen var lenge uklart og beboerne måtte evakueres.

FRAKTET UT: En person ble hentet ut i båre og fraktet til sykehus. Foto: Elise Øyhovden / TV 2

Røykdykkere tok seg inn i den aktuelle leiligheten for å slukke og lete etter folk.



Ved brann i en så gammel bygård, er det alltid fare for spredning, opplyser brannvesenet.

– De har en eldre type konstruksjon, derfor kjører vi på litt ekstra for å sørge for at den ikke sprer seg, sier Klakegg.