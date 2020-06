Henrik Ingebrigtsen smadret motstanderne

Henrik Ingebrigtsen var eneste fra Ingebrigtsen-familien som stilte til start under 5000 meter under Boysen Memorial.

29-åringen lot haren (Sindre Buraas) holde tempoet, men da haren måtte gi seg, tok Ingebrigtsen teten.

Da økte han tempoet og hans største konkurrent Sondre Nordstad Moen måtte tidlig gi slipp. Dermed løp rogalendingen i ensom majestet til mål. Tiden ble 13.19,65. Kun fire sekunder fra sin personlige rekord.

– Koronasituasjonen har vært en gavepakke for meg. Hver sesong er det mer eller mindre at jeg må skynde meg for å rekke første løp, så må jeg skynde meg slik at jeg får lappet meg sammen til neste løp. Det blir ingen tid til å bygge stein på stein, det er det jeg har gjort nå. I en fem-måneders periode har jeg trent bedre enn jeg noen gang har gjort. Jeg håper å bygge på det frem til Tokyo, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Nordstad Moen havnet til slutt som nummer fem.

– I prestasjon vil jeg si dette er helt på høyde med persen min som er fire sekunder bedre. Der sprang jeg i et litt bedre felt og fikk mer hjelp, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Hva sier det om formen du har opparbeidet deg i koronapausen?

– Selv om jeg ikke topper formen, så vet jeg at jeg har et vanvittig bra grunnlag. Det er god kondisjon og at jeg er godt gjennomtrent som gjør dette, sier Ingebrigtsen.

Henrik, Filip og Jacob stiller i Monaco

Ingebrigtsens personlige rekord på 5000 meter er på 13.15,38, denne satt han i fjor. Sondre Nordstad Moens rekord er kun fem sekunder dårligere, 13.20,16 og ble satt i 2017.

Nordstad Moen løper vanligvis lengre distanser, og har det siste året bodd store deler i høyden i Kenya. I desember 2017 satte han europeisk rekord på maraton, med tiden 2.05.48.

Da Impossible Games ble avholdt 11. juni løp Nordstad Moen 25.000 meter og satte europeisk rekord med tiden 1.12.46,5.

Tirsdag løper Filip og Jakob Ingebrigtsen 800 meter under Boysen Memorial.

PS: Gjert Ingebrigtsen forteller til Stavanger Aftenblad at Henrik Ingebrigtsen løper 5000 meter i samme stevne. Filip og Jakob løper 1500 meter i Monaco 14. august.