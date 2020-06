– Jeg har gjort alt. Nå må jeg betale prisen for det

Mandag kveld norsk tid møtte den 74 år gamle tidligere politimannen Joseph James DeAngelo i retten i California.

74-åringen slet med å reise seg da retten ble satt i Sacramento. Senere erkjent erkjente han å stå bak 13 drap og en rekke voldtekter som fant sted spredt over 11 amerikanske fylker på 1970- og 80-tallet.

Det skriver lokalavisen The Press-Enterprise, mandag kveld.

– Jeg har gjort det

Ifølge avisen svarte 74-åringen kun «ja», «nei» eller «skyldig» da dommer Michael G. Bowman stilte han spørsmål.

Foran flere ofre og deres familier, kunne aktor Amy Holliday, annonsere at DeAngelo også erkjenner straffskyld for en rekke handlinger han ikke er siktet for, skriver The New York Times.

– Jeg har gjort alt det der. Jeg har ødelagt så mange liv, nå må jeg betale prisen for det, sa DeAngelo da han ble spurt om de kriminelle handlingene.

HJELP: Den tidligere politimannen måtte ha hjelp fra sine forsvarere da han skulle reise seg for dommeren. Foto: Rich Pedroncelli

DNA-funn

DeAngelo ble pågrepet i 2018 etter at DNA-funn koblet han til flere av hendelsene.

Ved å erkjenne at det er han som er «The Golden State Killer» unngår DeAngelo dødsstraff, men han vil sitte i fengsel for resten av livet.

Det tok lang tid før politiet i den amerikanske delstaten California kom på sporet av at de grusomme drapsmennene og voldtektsmennene «Visalia Ransacker», «East Area Rapist», «Original Night Stalker» og «Diamond Knot Killer» kunne være samme person.

Ifølge etterforskerne var signaturen til den maskerte seriemorderen som senere fikk kallenavnet «Golden State Killer» å bryte seg inn hos gifte par i forstedene. Videre bandt ham dem fast, puttet tallerkener på ryggen til mannen, og truet med å drepe dem begge om noen av dem falt mens han voldtok kona.