Truet demonstranter med automatvåpen

En video av et bevæpnet ektepar som sikter med våpnene mot et demonstrasjonstog har skapt sterke reaksjoner i USA.

I videoen kan man se en kvinne, bevæpnet med en håndpistol, og en mann, som selv holdt et automatvåpen, sikte i retning demonstrantene som passerte huset deres.

Videoen har blitt gjengitt over 21.000 ganger og har fått over 40.000 likerklikk.

Mannen i videoen sier i et intervju med KMOV-TV at han hadde funnet frem automatvåpenet fordi han fryktet for sitt eget liv, da de hadde sett at flere av demonstrantene også var bevæpnet.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch — ABC News (@ABC) June 29, 2020

– Dette er en privat eiendom, ingen offentlig gate. Vi ble fortalt at vi kom til å bli drept, at huset vårt ville bli brent ned og at de skulle drepe hunden vår, sier han.

Missouri sine våpenlover blir ansett som å være svært liberale.



Nico Bocur fra interesseorganisasjonen Giffords Law Center to Prevent Gun Violence mener likevel at paret gikk for langt.

– Retten til å bære våpen gir dem ikke rett til å peke våpnene mot amerikanere som de er er uenige med, sier Bocur.

Politiet i St. Louis etterforsker fortsatt hendelsen.

Demonstrasjon

Demonstrantene var egentlig på vei mot borgermester Lyda Krewsons hjem, etter at hun i en Facebook-video offentliggjorde navnet og adressen til flere personer som har bedt henne om å redusere pengestøtten til politiet.

Facebook var tidlig ute med å fjerne videoen, men over 500 demonstranter marsjerte likevel forbi borgermesterens hus, samtidig som de ropte «fjern deg Lyda, og ta politiet med deg!»

Klippet ble publisert av ABC News, og ble senere gjengitt, eller retweetet, av Donald Trump.

Trump og Twitter

Trump har fått kritikk for hvordan han har opptrådt på Twitter i kjølvannet av politidrapet på George Floyd. På søndag så han seg nødt til å slette en video hvor man blant annet kunne se en Trump-tilhenger rope «hvit makt!».

En pressesekretær i Det hvite hus har forklart til Fox News at Trump sitt poeng med å gjengi tweeten var «å vise at han støttet sine egne tilhengere, som ofte blir satt i et dårlig lys.»

– Det er ikke noen tvil om at han ikke burde ha gjengitt det innlegget, kommenterte imidlertid USAs eneste mørkhudede republikanske senator, Tim Scott.

Kommunikasjonssjef i Human Rights Watch, Andrew Stroehlein, var noe strengere med presidenten.

– Dette er ikke overraskende fra en mann som kaller nynazister for «veldig hyggelige mennesker», men det er likevel veldig farlig. Trump merker at han gjør det dårligere på meningsmålingene, nå vil han ha en rasekrig, sa Stroehlein ifølge The Guardian.