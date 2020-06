Da Sjur Røthe kom i tidenes vårform, ble han bekymret

For noen uker siden kunne ikke Sjur Røthe huske å ha vært i bedre form på våren. Der gjorde 31-åringen litt urolig.

– Jeg var litt usikker en periode, men jeg har fått jevnet det ut igjen, så nå er jeg tilbake i god, gammeldags «Sjur-sommerform». Det er akkurat så passe som det bør være. Jeg er egentlig fornøyd, sier Røthe til TV 2.

– Jeg ble bekymret for å være i god form for tidlig, for jeg har aldri vært det før, så det var uvant, men nå er jeg tilbake i normal, OK form, sier han.

– Måtte du dra i nødbremsen?

– Jeg har ikke dratt i nødbremsen, men jeg har gått litt vekk fra hardøkter og til å trene mer mengdetrening, og da hjalp det. Jeg har ikke gjort noe spesielt. Egentlig tatt det roligere, sier Røthe.

For Røthe og de andre profilene på laget handler det om å være i form når alvoret starter til sesongen.

Røthe er nå eldstemann på landslaget etter at Marit Johnsrud Sundby ble vraket og må fortsette langrennsatsingen privat.

– Han er ekstremt god på den tiden her kontra mange av oss andre, men i bytter på rollene. Nå er vel jeg eldst på laget, så jeg prøver å fylle skoene til Martin og få de yngre til å gjøre en innsats. De eldre må få litt andre impulser for å være på hugget. Vi prøver å være på hugget, men mangler en som ligger fremme og pusher mens vi andre sliter etter ham. Det er feil å si at han er savnet, men vi skulle gjerne hatt ham mer rundt oss, sier han.

De norske langrennsstjerne går i usikker sesong i møte på grunn av koronakrisen, men Røthe holder motivasjonen oppe.

– Det går egentlig greit enn så lenge. Jeg er veldig spent på hva vi går i møte til vinteren. Akkurat nå vet vi 90 prosent av ha vi gjør. Det handler om å komme seg i så god form som man kan komme som skiløper, men de siste ti prosentene er om du skal gå en bestemt distanse. Hvis du for eksempel vil trene deg til en 15 kilometer klassisk, sier han.

Planen til Røthe var å bruke Tour de Ski som oppkjøring til VM i Oberstdorf.

– Men vi får se hva jeg kommer til å gjøre nå. Vi får se hvordan det blir med skirenn. Blir det færre eller kortere, så må det gjøres justeringer etter hvert. Det må jeg ta litt på sparket, sier Røthe.