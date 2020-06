Derfor ble Arthur en brikke i et økonomisk spill: Ekspert mener Barcelona er avslørt

Flere Barcelona-supportere rynket på nesen da det oppstod rykter om en mulig byttehandel mellom den spanske giganten og Juventus.

Grunnen var at klubben ønsket å bytte 23 år gamle Arthur som har blitt sett på som en av arvtagerne i klubben mot Juvetus sin 30 år gamle midtbanespiller Miralem Pjanic.

Mandag ble overgangene bekreftet av Barcelona.

– Barcelona var avhengig av penger innen 30. juni for å få balanse i regnskapet sitt. De har prøvd å presse ut Ivan Rakitić, Nélson Semedo og Samuel Umtiti. De har egentlig prøvd å selge alle bortsett fra Marc-André ter Stegen, Lionel Messi, Luis Suárez, Ansu Fati og Frenkie de Jong, sier La Liga-ekspert Guillem Balagué til TV 2.

Ifølge Balagué visste Barcelona at Juventus var i en lignende situasjon og tok kontakt med klubben.

– Det hele handler om finansiell triksing.

– Bartomeu (Barcelonas president) kan nå si at han hentet en spiller for 338 millioner kroner, som ble videresolgt for 784 millioner kroner. For en strålende overgang midt i pandemien tenker nok mange. Men problemet er at det faktum gjemmer den dårlige økonomiske situasjonen til klubben. Overgangen handler i bunn og grunn kun om økonomi, og er en handling av desperasjon, sier Balagué.

Slik får Barcelona balanse i regnskapet

Profitten en klubb mottar fra et salg kan settes rett på regnskapet som leveres ved sesongslutt. Mens pengene klubben bruker på en spiller kan fordeles på antall år i kontrakten.

På papiret kan det se ut til at det er en byttehandel hvor Barcelona mottar 109 millioner kroner. Men Financial Fair Play (FFP) sier at begge klubbene kan rapportere 545 millioner kroner profitt i regnskapene sine.

BYTTER DRAKT: Fra og med neste sesong tar Miralem Pjanic på seg Barcelona-drakten. Foto: Simone Arveda

Barcelona betalte 327 millioner kroner for Arthur i 2018 i en avtale som hadde seks års varighet. Dette betyr at verdien hans synker med 54 millioner kroner hver sesong i henhold til FFPs regelverk.

Derfor er han nå verdt 219 millioner kroner i Barcelonas regnskap, noe som betyr at et salg på 763 millioner kroner vil gi Barcelona 545 millioner kroner i profitt. Dermed kan Barcelona sette 545 millioner kroner i regnskapet som skal leveres innen de neste dagene.

Kjøpet av Pjanic påvirker ikke dette.

Bosnieren signerte for fire år, noe som gjør at Barcelona kan spre denne summen ut over disse fire årene, og dermed skrive 164 millioner kroner på de neste fire årsregnskapene.

– Dette avslører hvor svak Barcelonas økonomi er, sier Balagué.

– Med Pjanic får man ordnet opp i regnskapet, også får man en spiller som tar med seg erfaring og kan spille i Busquets-rollen. Det er ingen fotballfaglige grunner for byttehandelen. Dersom Barcelona var ute etter å forsterke seg hadde de signert en midtstopper, eller to. Samuel Umtiti er ikke i den formen han var da han kom, sier La Liga-eksperten.

Slik får Juventus balanse i regnskapet

Juventus er i en lignende situasjon. Miralem Pjanic ble signert for 381 millioner kroner i 2016, kontrakten hadde en varighet på fem år. Noe som betyr at hans FFP-verdi har blitt redusert med 76 millioner kroner hver sesong. Dermed var han verdsatt til 228 millioner kroner da Juventus signerte en ny femårs kontrakt med ham etter to sesonger.

De 228 millionene ble da delt på fem, og verdien ble redusert med 46 millioner kroner hver sesong. Et salg på 654 millioner kroner vil da føre til at Juventus mottar 512 millioner kroner i profitt.