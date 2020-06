WHO: – Pandemien er ikke i nærheten av å være over

Tirsdag er det gått seks måneder siden Verdens Helseorganisasjon (WHO) fikk kjennskap til at det da ukjente viruset begynte å spre seg i Kina.

Mandag kveld holdt de en pressekonferanse for å oppdatere publikum om koronavirusutbruddet, som nå har smittet mer enn 10 millioner mennesker over hele kloden.

– Den triste sannheten er at det ikke engang er i nærheten av å være over, sa generalsekretær i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus oppfordret samtidig verdens befolkning til å ikke miste håpet om en løsning.

– Noen land opplever nå en økning i smittsomme tilfeller når de åpner økonomier og samfunn. De fleste er fremdeles utsatt for smitte, og viruset har fortsatt mye rom for å spre seg, sier han.

– Står i dette sammen

Generalsekretæren fortalte at pandemien har fått frem både det beste og verste hos menneskeheten. Han understreker viktigheten av å bekjempe viruset sammen.

– Vi befinner oss alle i dette sammen og vi kommer alle til å befinne oss i det her over lengre tid. Vi kommer til å trenge enda mer motstandskraft, tålmodighet, ydmykhet og generøsitet de kommende månedene, sier han.

I løpet av uken vil Verdens helseorganisasjon innkalle til møte for å evaluere fremdriften som er gjort i forskningen for å bekjempe viruset.

– Vi ønsker alle at det skal være over. Vi ønsker alle å gå videre med livene våre. Men den triste sannheten er at den ikke engang er i nærheten av å være over. Selv om mange land har gjort noen fremskritt globalt, øker pandemien, sier Ghebreyesus.

USA hardest rammet

USA er fortsatt det mest rammede landet i verden, og rapporterer om lag en fjerdedel av verdens smittetilfeller. Smittetallet i Brasil har økt til mer enn 1,3 millioner, det nest høyeste tallet på hele kloden, viser Worldometers.

Dødstallet fra koronavirus økte til over 500.000 søndag, og USA sto for mer enn tjue prosent av de omkomne, mer enn noe annet land i verden, ifølge Hopkins 'data.

– Mange mennesker er forståelig nok lei av å være hjemme. Landene er forståelig nok ivrige etter å åpne opp samfunn og økonomier. Men viruset sprer seg fortsatt raskt. Det er fortsatt livsfarlig, og folk er fremdeles mottagelige, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse 19. juni.