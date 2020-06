Her kjører Knut Arild Hareide i «fylla»

Hver dag kjører 140.000 nordmenn i ruspåvirket tilstand, viser tall fra Trygg Trafikk.



Mandag fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) teste hvordan det er å kjøre i fylla. Ministeren ble utstyrt med briller som tilsvarer en promille på 0,7, før han ble sendt gjennom en hinderløype på NAF-banen i Fetsund.

– Jeg hadde ikke kontroll. Det gjorde et veldig sterkt inntrykk av hvor farlig det er å kjøre ruspåvirket, sier Hareide idet han parkerer bilen.

Se videoen av Hareide øverst i saken.

– Jeg tror det er viktig at vi har mange kontroller. Vi må sende et tydelig signal om at det er fullstendig uakseptabelt å kombinere kjøring og rus, sier Hareide.

– Nå tar vi tre ganger så mange

UP-sjef Steven Hasseldal er tydelig på at antallet ruspåvirkede kjøreturer må ned. Han forteller at politiet vil ha mange kontroller rettet mot rus i sommer.

– Vi avdekker stadig vekk flere gjennom våre kontroller. Nå tar vi tre ganger så mange som vi gjorde i 2015. Det er på grunn av at vi tester alle som blir stoppet, sier Hasseldal.

VARSLER KONTROLLER: UP-sjef Steven Hasseldal er tydelig på at politiet vil ha et stort fokus på fart og promille i sommer. Foto: Anders Stensås/TV 2

I tillegg har politiet fått nytt analyseutstyr som gjør at de kan utføre mer effektive kontroller.

– Det nye utstyret gjør at vi kan gjennomføre alle testene i politibilen. Det gjør at vi slipper å reise på legevakta for å ta en blodprøve av den mistenkte. Det sparer oss for mye tid, forteller Hasseldal til TV 2.

I sommer skal veldig mange nordmenn feriere i eget land. Det betyr at bilen vil bli brukt flittig. UP-sjefen har en klar oppfordring til de som skal kose seg med alkohol i sommer.

– Det er gjerne sånn at når det er fint vær så koser vi oss litt ekstra og da bør man la bilen stå dagen etter, avslutter Hasseldal.

– Vi må tørre å gi beskjed før det er for sent

Tall fra Statens Vegvesen viser at rus var en medvirkende årsak til 20 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2019. I tillegg blir flere tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand i sommermånedene.

– Vi må forstå hvor farlig dette er. Du har ikke kontroll når du kjører ruspåvirket. Man setter eget og andres liv i fare og det kan vi ikke gjøre, sier Hareide.

I tillegg til et aktivt politi så mener Hareide at de holdningsskapende kampanjene er viktige i kampen mot fyllekjøring.

– Vi har kommet ganske langt på det holdningsskapende arbeidet, men fremdeles har vi en vei å gå. Det kommer hele tiden nye generasjoner som må lære at rus og kjøring er en dårlig kombinasjon, sier Hareide.

Han oppfordrer nordmenn til å passe ekstra godt på venner, slik at de ikke setter seg bak rattet med alkohol i kroppen.

– Det er viktig at vi er venner som gir beskjede når en kompis setter seg bak rattet og vil kjøre dagen etter en fest. Vi må tørre å gi beskjed før det er for sent, avslutter Hareide.