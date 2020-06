Brann-keeperens tøffe fortid: — Det knuste meg mentalt

— Ta på deg en vest!

Det er beskjeden Brann-trener Lars Arne Nilsen gir til Per Ove Ludvigsen når en regnbyge skyller over Branns treningsanlegg på Nymark, dagen etter det sure nederlaget mot Rosenborg.

Den tidligere Brann-spilleren, som nå er klubbens speider, tar ikke beskjeden fra Nilsen. I stedet stiller mannen i piratbukse og t-skjorte seg under taket ved Branns hovedtribune.

Derfra ser han Nilsen gå bort til Ali Ahamada. I nærmere en halvtime snakker keeperen og treneren sammen.

— Vi snakket om kampen og hvordan jeg har det. Det var en god prat, sier Ahamada til TV 2.

Keeperen kom igjen i fokus da Rosenborgs avgjørende mål gikk i bue over ham i kampens siste ordinære minutt.

— Når man spiller ut bakfra og tar risiko kan sånne ting skje. Det var vanskelig å akseptere.

PRAT: Lars Arne Nilsen og Ali Ahamada snakket lenge sammen på mandagens Brann-trening. Foto: Lars Magnus Igland Røys

— En vanskelig tid

Noe som også har vært vanskelig å akseptere for Branns nye stjerne er fortiden. I et intervju med VG fortalte Ahamada om en fransk TV-skikkelse som gjorde karrière av å mobbe ham.

Ahamadas tabber og situasjoner ble hyppig vist på fransk TV.

— Det var en vanskelig tid. Journalister kan snakke om deg. Det må man bare håndtere, for det er en del av spillet. Men her var det hver gang. Til og med da jeg spilte bra lette de etter noe negativt, sier Ahamada og legger til:

— Det knuste meg mentalt. Da jeg lette etter klubber så fikk jeg ikke kontrakt fordi de ikke ville ha journalisten der.

— Det gikk ikke bare utover meg. Jeg er sterk, ingen har gjort det lett for meg. Men her gikk det utover de nærmeste, familie og venner. De led med meg, sier Ahamada.

Etter seks år i Toulouse gikk ferden østover til Tyrkia og Kayserispor.

— Jeg prøvde å løse problemet, men det tok tid. Til og med i Tyrkia fortsatte de. Det stoppet ikke. Jeg prøver å glemme det, det er fortiden.

— Vurderte du å legge opp?

— Nei, nei. Jeg er fortsatt ung. Jeg føler jeg har potensial til å levere i mange år til. Jeg har tro, og stoler på meg selv, sier Ahamada.

Fakta: Ali Ahamada Navn: Ali Ahamada Alder: 28 Posisjon: Keeper Klubb: Brann Tidligere klubber: Toulouse, Kayserispor og Kongsvinger Landslag: Frankrike U21 og Komorene

— Man trenger selvtillit

Etter perioden i Tyrkia var keeperen klubbløs i halvannet år før Kongsvinger i 1. divisjon ble løsningen.

Nå trives landslagskeeperen fra Komorene i Bergen og Brann. Han har ikke hatt det så bra, hverken fysisk eller mentalt, på lenge.

— Det er veldig viktig. Man trenger selvtillit. Man må tro på seg selv, det må man gjøre. Om ikke du gjør det, vil ingen gjøre det.

— Man må alltid finne løsninger og ikke skylle på andre. Man må alltid være positiv og prøve om man feiler. Da vil man lykkes til slutt, sier Ahamada med et smil.

Gliset satt også løst da TV 2 spurte om å få ta bildet av ham etter mandagens Brann-trening.

— Crazy photo or normal photo?

CRAZY PHOTO: Ali Ahamada både gliste og poserte til kamera etter mandagens Brann-trening. Foto: Lars Magnus Igland Røys

Startet mens Griezmann satt på benken

Karrièren kunne blitt annerledes for Komorenes landslagskeeper. Skru tiden tilbake til oktober 2012. Ali Ahamada starter en avgjørende EM-kvalifiseringskamp for Frankrikes U21-lag mot Norge. Foran Ahamada starter Raphael Varane. På benken sitter Antoine Griezmann.

— Det var et fantastisk lag. Da var jeg i min beste form.

— De store spillerne er ofte enkle. Første gang jeg møtte Varane var på flyplassen på vei til første samling. Vi skulle ta samme taxi. Jeg spurte om Real Madrid, «Hvordan er det? Hvordan er det å spille med Cristiano Ronaldo, Benzema og Sergio Ramos?». Han sa de at de var nokså normale.

— Det var flott å få høre. Jeg vokste på det, og fikk mye erfaring på landsalget. Det var ingen stjernenykker hos Griezmann eller Varane.

— Hvilke råd fikk du fra dem?

— Jobb hardt, men vær ydmyk. Er man ydmyk kan må nå lang. Når man får resultater må man være ydmyk, da vil folk respektere deg, sier den offensive keeperen.

Jobber som om det er en hobby

Kampene for Frankrikes U21-lag, 142 kamper og én scoring for franske Toulouse i Ligue 1 er foreløpig karrièrens høydepunkt for 28-åringen. På spørsmål om hvorfor han ikke nådde de samme toppene som Varane og Griezmann, svarer Brann-keeperen slik:

— Det var vanskelig for treneren å velge en tropp. Vi hadde et enormt bra lag, sier han og lister opp blant andre Alexandre Lacazette, Remy Cabella og Wissam Ben Yedder.

— Jeg var god, men det var mye å velge mellom.

— Når man ikke lykkes må fortsatt være positiv. Jeg kan ikke klage. Jeg vil ikke skylde på noen, sier Ahamada.

— Er det noe du angrer på i karrièren din?

Brann-keeperen tar seg god betenkningstid. Ti sekunder bruker han på å se i luften og puste ut.

— Jeg har alltid gjort mitt beste. Men noen ganger skjer ting man ikke kan kontrollere. Det første jeg angrer på er tiden med mediatrøbbelet i Frankrike. Det var en fryktelig vanskelig, og lang tid.

— Etter det har jeg jobbet hardt og godt. Jeg er stolt. Jeg jobber som om det er en hobby, jeg jobber med et smil. Det er jeg stolt over. Når jeg legger opp, vil jeg se tilbake og tenke «jeg gjorde alt jeg kunne», og da kan jeg ikke angre på noe, konkluderer han.

Vil bli i Brann

Ahamada, som har kontrakt med Brann ut 2020, kan se for seg en lengre periode i klubben mellom de syv fjell.

— Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Som med koronaviruset, man vet aldri hva som kan skje. Jeg er fokusert på denne sesongen. Jeg er glad i klubben og byen. Jeg hørte mye om regnet, men foreløpig har det vært veldig bra vær her.

— Vil du bli i Brann?

— Ja, selvfølgelig. Alt ligger til rette for at jeg kan nyte livet her, og fotballen. Hvorfor ikke?

— Jeg nyter livet, treningene, og spillet. Jeg er veldig glad, avslutter Ahamada.