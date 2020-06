RBK-profil mistet faren dagen før Brann-kampen

Samuel Adegbenro (24) og resten av Rosenborg-laget kom til Bergen under sterkt press etter en skuffende sesongstart og sparkingen av Eirik Horneland. For Adegbenro ble kampen ekstra spesiell ettersom faren døde dagen før, det meldte Rosenborg selv på Twitter like etter Brann-seieren.

Mandag snakket Adresseavisen med nigerianeren.

– Jeg fikk beskjeden lørdag etter trening. Da fortalte jeg det til trenerne og alle de andre. De sa at jeg kanskje bare skulle bli i Trondheim. Men jeg ville dra og vinne kampen for ham, sier Adegbenro til Adressa.

Rosenborg vant kampen 2-1, men for Adegbenro gikk det ikke veien i Bergen. Han måtte av med skade etter halvspilt første omgang, da Brann ledet 1-0.

I går fikk Samuel Adegbenro den nedslående beskjeden om at faren hadde gått bort. Kondolerer til Sammy og familien. #rosenborg — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) June 28, 2020

– Jeg sovnet klokken fem natt til søndag fordi jeg gråt så mye. Jeg tenker på det nå også, men jeg forsøker å være med de andre på laget og le sammen med dem. Men det er trist, sier Adegbenro.

RBK-spilleren og faren Hezekiah har hatt et tett forhold gjennom hele livet.

– Han er min største fan, og den eneste i familien som støttet at jeg skulle satse på fotballen, sier Adegbenro til Adresseavisen.

Den tidligere Viking-vingen har ikke sett faren på nesten to år. Begravelsen får han heller ikke vært med på, ettersom flyplassene i Nigeria er stengt av koronafrykt.

