Dette er årets 25 beste serier hittil

Denne våren har vi prist oss lykkelige over at det er et vell av strømmetjenester og at det pøses ut en mengde serier som vi kan velte oss i fra sofaen i hjemmeisolasjon. Heldigvis har det også vært mye innhold av høy kvalitet.

Her er 25 serieperler fra våren 2020:

1. «Normal people» (NRK)

«Normal people» er vårens beste serie! Kjærligheten mellom Connell og Marianne skildres på en troverdig, sår, varm og annerledes måte. Det er en serie som tar ungdommelig kjærlighet på alvor samtidig som den handler om å finne seg selv. En kjærlighetshistorie som treffer dypt i hjertet og som er medrivende fra første stund.

2. «Better things», sesong 4 (HBO Nordic)

Det er en fryd å følge familielivet til alenemoren Sam og hennes tre døtre. Dramedy-serien «Better things» blir bare bedre og bedre, og sparker godt fra seg også i denne fjerde sesongen. Serien har kul humor, gjenkjennelige situasjoner og rollefigurer man blir glad i.

3. «Never have I ever» (Netflix)

«Never have I ever» er en frisk og underholdende ungdomsserie. Den har alle high school-klisjeene inne, men vrir og vender på dem på en smart og morsom måte. Selv om det er masse tull og fjas er det alvor i bunn, noe som gjør at man heier skikkelig på de ulike rollefigurene.

4. «Unorthodox» (Netflix)

I serien «Unorthodox» får vi innblikk i en annerledes verden når vi følger jødiske Esther Shapiro som bryter ut av det ultraortodokse miljøet i Brooklyn. Det er interessant drama fortalt på en medrivende måte, med glitrende Shira Haas i hovedrollen som Esther.

5. «Sex Education» (Netflix)

I sesong 2 av «Sex Education» blir vi enda bedre kjent med de herlige rollefigurene. Tenåringen Otis har avviklet sex-rådgivingen, men det er fortsatt mye fokus på, og prat om sex, på en morsom og befriende lite moralsk måte. Alvorlige temaer er pakket inn i herlig underholdning, med gode rollefigurer på rekke og rad. En britisk ungdomsserie for både ungdom og voksne, bare ikke se den sammen!

6. «22. juli» (NRK)

Filmskaper Sara Johnsen og regissør Pål Sletaune har laget en dempet, sår og interessant serie rundt hendelsene 22. juli. Den tar for seg tiden før, under og etter terroraksjonene. Ved at rollefigurene er fiksjonelle, men bygget på sanne historier fra ulike mennesker, har det blitt en fortettet handling, der noen få rollefigurer bærer historiene til veldig mange. Serien oppleves troverdig hele veien og er respektfullt fortalt.

7. «Tiger King» (Netflix)

Undertittelen til denne dokuserien «Drap, kaos og galskap» stemmer på en prikk. Joe Exotic har en svær dyrehage med over 180 store kattedyr, og her skjer det absurde ting på rekke og rad. Mye materiale over flere år gir hauger av galskap og et ekstremt underholdende blikk inn i en verden man ikke skulle tro eksisterte.

8. «Hjerteslag», sesong 2 (TV 2 Sumo)

Da første sesong av «Hjerteslag» kom i fjor, stjal Mio og Anders hjertene til både anmeldere og publikum. I sesong 2 dunker hjertene fremdeles, og serien er stappfull av fine, vare øyeblikk. Hovedrolleinnehaverne Thea Sofie Loch Næss og Vebjørn Enger klarer begge å få fram både sårbarheten og styrken hos sine rollefigurer, og de er omgitt av unge, gode biroller. Spesielt Eili Harboe gir dybde til sin rollefigur som Anders sin eks-kjæreste. «Hjerteslag» er en liten serie om store følelser.

9. «Mrs America» (HBO Nordic)

Cate Blanchett er glitrende som den konservative anti-feministen Phyllis Schlafly, som av en eller annen merkelig grunn kjempet mot et foreslått grunnlovstillegg om likestilling på 1970-tallet.

Blanchett er omgitt av veldig gode skuespillere i denne serien basert på sanne hendelser. Serien er interessant, provoserende, aktuell og godt fortalt.

10. «Ramy», sesong 2 (TV 2 Sumo/C More)

Ramy Youssef står bak denne dramedy-serien og spiller hovedrollen som Ramy, en ung fyr i New Jersey som prøver å finne seg selv. Han slites mellom to kulturer og forsøker hardt å være en god muslim, men bommer stadig.

Det er en interessant og morsom serie som sparker alle veier, uten å være ondsinna. I sesong 2 går vi enda dypere, vi blir mer kjent med de ulike familiemedlemmene og ikke minst får vi et nytt bekjentskap, Sheikh Ali (Mahershala Ali).

Disse seriene er det også verdt å merke seg:

11. «Killing Eve», sesong 3 (HBO Nordic)

12. «Zero Zero Zero» (HBO Nordic)

13. «I'll be gone in the dark» (HBO Nordic)

14. «Michael Jordan: The Last Dance» (Netflix)

15. «Vikingane», sesong 3 (NRK)

16. «Pose», sesong 2 (Netflix)

17. «Westworld», sesong 3 (HBO Nordic)

18. «The Plot Against America» (HBO Nordic)

19. «Heksejakt» (TV 2 Sumo)

20. «Ozark», sesong 3 (Netflix)

21. «Tilståelsen» (NRK)

22. «Hollywood» (Netflix)

23. «I know this much is true» (HBO Nordic)

24. «Atlanta's Missing and Murdered» (HBO Nordic)

25. «Manhunt: Deadly Games» (TV 2 Sumo)