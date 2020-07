Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Drømmebilen min er første generasjon Audi R8 med 4,2 FSI motoren og manuell girkasse. Nå nærmer sparekontoen seg stor nok til å kunne realisere drømmen.

Er det noe man må være særlig obs på med disse bilene? Dyr forsikring og service er en selvfølge og regnet med i budsjettet. Er det noe annet jeg bør se etter/være obs på når tiden for å realisere drømmebilen kommer?

Benny svarer:

Sprek Audi er drømmebil for mange. R8 er virkelig en bil som skiller seg ut i Audi-familien også. Den både har vært – og er fortsatt – en drømmebil for mange entusiaster.

Til tross for godt og vel 10 år på markedet, koster disse bilene fortsatt mye penger. Det er sjelden man ser de første årgangene av denne superbilen annonsert for under 700.000 kroner på bruktmarkedet. Da snakker vi 2007 - 08-modeller, med kjørelengde på rundt 60.000 kilometer.

Jeg har lyst til å gi deg litt ekstra cred for at du er så målrettet og systematisk at du klarer å spare opp pengene som skal til for å realisere drømmen din.

Det er også viktig å sette seg godt inn i hva som er typiske feil og svakheter ved en slik bil. Ellers kan drømmen fort bli et kostbart mareritt. For som du selv er inne på. Dette er biler som er dyre å vedlikeholde / reparere.

Som regel er disse bilene generelt godt vedlikeholdt og passet på. Slik som "superbiler" gjerne er. Selvfølgelig skal en slik bil ha komplett servicehistorikk, og en generell nøye sjekk av alt er i orden. Da snakker vi om alt fra dekk, til klimaanlegg og til eventuelle tidligere skader. Slike ting som man alltid må sjekke, på alle bruktbiler.

Dette bør du sjekke:

Audi R8 byr på et spektakulært utseende og er en bil mange drømmer om.

Bilene er generelt gode, men det finnes noen få svakheter som bør sjekkes litt nøye opp før kjøp. Når det gjelder motoren, har det vært trøbbel med bærelagrene på noen få biler. Hør etter unormale ulyder. Rørene til oljekjøleren på venstre side kan ruste og lekke.

Feil på coiler har også forekommet og dette forårsaker motorfusk. Sjekk også radiatorene nøye. Lekkasjer er ikke uvanlig etter noen år. Sjekk også clutchen litt nøye og at bilen ikke skraper i girene.

Som alltid på Audi; sjekk litt ekstra nøye kuler og foringer i forstillingen. R8 er ømfintlig på dette. Mye av forstillingen er i aluminium og noe i stål. Dette kan irre/oksidere og være vrient å demontere. Feil på de elektronisk styrte støtdemperne ( Magnetic Ride ) er også en vanlig feil på litt eldre R8. De er dyre og bør byttes parvis.

Ellers handler det mye om å lete opp riktig bil, med riktig historikk. Kanskje med bare én eier som ikke har brukt den på vinterstid og som kan dokumentere vedlikehold og påkost. Som alltid; betal heller litt mer for en fin bil. Det er det som lønner seg, så og si uten unntak.

En slik bil som blir godt tatt vare på vil definitivt bli en klassiker i framtiden. At den vil holde seg i pris tør jeg derimot ikke love deg, for de skal nok noe mer ned før de er på pris-bunn, tror jeg.

Ønsker deg all mulig hell og lykke i jakten på drømmebilen!

Les også: Den billigste kan fort være det beste kjøpet

Stort arkiv

Alle spørsmål Benny svarer på, legger seg automatisk inn under de ulike bilmerkene her på broom.no.

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Enorm interesse for Volvos første elbil – fire til er på vei

Video: Husker du denne legendariske Audi-reklamen?