Ari Behn-låt får nytt liv: – Jeg tenker på ham

Dette innebærer også låten som ble laget på bestilling fra Ari Behn. Behn ba vokalist Magnus Grønneberg (53) skrive om deres opplevelser sammen.

Torsdag opptrådte Grønneberg på «Allsang på Grensen», og fortalte om den spesielle låta, som nå har fått nytt liv.

«Fredrikstads Rolling Stones»

I anledning 30-årsjubileet har CC Cowboys sluppet en såkalt «remaster» av samtidlige album, deriblant «Perfekt normal» fra 2018. En remaster er en lydinnspilling som er produsert på nytt, gjerne med bedre utstyr enn tidligere.

– «Perfekt normal» er skutt veldig fra hofta. Den er spilt inn live, og er organisk. Den nye plata er litt finere skrudd sammen, sier Grønneberg til TV 2.

Dagbladet ga albumet terningkast fem, og skrev blant annet:

«De klarer kunststykket på sitt ellevte studioalbum. For en elegant og velsmurt produksjon det er blitt!» og beskrev bandet som Fredrikstads svar på Rolling Stones.

ALLSANG: Ari Behn har i likhet med kompisen Magnus Grønneberg, opptrådt under «Allsang på Grensen». Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

En av låtene på plata, heter «Ari, moi og meg» og ble laget av Grønneberg da han var med i TV 2-serien «Ari, Moi og Magnus».

– Det var et veldig uhøytidelig bestillingsverk fra Ari. Vi var i Key West, Trond Moi, Ari og meg. Vi var på jakt etter Ernest Hemingway, som var Aris store forfatter-idol. En av greiene til Hemingway, var at han skulle skrive fem hundre ord hver dag. Derfor ga Ari meg en oppgave, og sa: «Kan ikke du skrive en sang?» Jeg er litt litt konkurransemenneske, så jeg tenkte at jeg skulle gjøre det. Men det er det verste... Det er det samme som å si til en komiker: «Si noe morsomt!»

Grønneberg ble likevel fornøyd med sangen, og ga den en plass på albumet. Han synger blant annet dette i låten:

«Livet er kort og kunsten er lang

Sikkert noen som har sagt det før

At livet er hellig og døden er hellig»

På spørsmålet om hvordan det er å høre på denne låten nå, etter Behns bortgang, svarer han:

– Jeg hører aldri på CC Cowboys, men jeg tenker på Ari. Han var en venn, en gentlemann, en kul fyr, som ikke er her lenger.

BEGRAVELSE: Magnus Grønneberg var i kirken under Ari Behns begravelse. Foto: NTB Scanpix

Åpen om dødsårsaken

Den norske forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann, Ari Behn, døde i desember. Han ble 47 år gammel.

Familien har vært åpne om at Behn tok avsluttet sitt eget liv. Dette ble også tydelig under Behns bisettelse i Oslo domkirke, 3. januar.

I en gripende tale snakket Behns eldste datter, Maud Angelica (16), om tragedien.

– Jeg vil bare si til alle som har hatt selvmordstanker, at det alltid finnes en utvei. Du kan få hjelp, og ting kan bli bedre. Det er aldri en skam å be om hjelp. Aldri tenk at det er bedre for de rundt deg at du går bort, for det er så inderlig feil, sa hun.