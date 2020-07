Mann (45) tiltalt for flere voldtekter – nå er han pågrepet for enda et overgrep

Om få måneder skal 45-åringen møte i retten tiltalt for flere voldtekter. Det har ikke hindret han i å begå en ny voldtekt, mener politiet.

Fredag i forrige uke ble han pågrepet hjemme i leiligheten sin på Grünerløkka i Oslo.

Bare noen uker tidligere, 28. mai, ble han presentert for en tiltale. Etter en lang etterforskning mener påtalemyndigheten at han har voldtatt tre kvinner og forsøkt å voldta en fjerde kvinne i perioden mellom oktober 2016 og april 2019.

Likevel mener politiet at mannen kort tid etterpå – tidligere i juni – begikk en ny voldtekt.

Samme «forføringsmetode»

Hendelsen ble anmeldt av den fornærmede kvinnen i forrige uke, og politiet gikk dermed til pågripelse.

– Sammenholdt med de tidligere sakene mener politiet nå at det er fare for gjentakelse. Vi begjærte ham derfor varetektsfengslet og har fått rettens medhold i det, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til TV 2.

Mannens forsvarer, advokatfullmektig Ida-Cathinka Guse, ønsker ikke å kommentere saken. TV 2 er derfor ikke kjent med hvordan 45-åringen stiller seg til anklagene mot ham.

I fengslingskjennelsen har Oslo tingrett lagt vekt på «at forholdene er spredt over en periode på rundt 4 år og siktede har fortsatt med sin «forføringsmetode» på tross av at han har blitt tatt av politiet, etterforsket og tiltalt for en rekke forhold».

«Det virker ikke som siktede har tatt innover seg alvoret ved det han er tiltalt for, og at de fornærmede opplever dette som belastende», skriver retten.

Mens flere av kvinnene selv har anmeldt voldtektene, er det også fornærmede i saken som politiet selv har funnet frem til. Det er blant annet funnet bankkort tilhørende flere kvinner i mannens leilighet.

Planen er å holde 45-åringen varetektsfengslet frem til rettssaken som skal opp i september, opplyser politiet.

Flere tiltalepunkter

Mannen har tidligere vært inne til avhør i saken, men politiet opplyser at de ikke tidligere har vurdert å pågripe ham.

Bistandsadvokat Trine Rjukan, som representerer en av de fornærmede kvinnene, sier at hennes klient har det veldig tøft etter hendelsen i 2017.

Hun reagerer på at politiet ikke tidligere har forsøkt å varetektsfengsle mannen.

– Når man ser på tiltalen i dag, kan man stille seg spørsmålet om hvorfor han ikke ble begjært varetektsfengslet tidligere, sier Rjukan.

En annen av kvinnene representeres av advokat Hege Salomon, som sier at hun er glad for at det er tatt ut tiltale.

– Det har tatt uforholdsmessig lang tid fra hun anmeldte dette til politiet tok tak i saken, så vi er lettet for at saken nå skal opp for retten, sier hun.

Mannen er også tiltalt for å ha stukket hånden sin ned i trusen til to forskjellige kvinner mot deres vilje på utestedet Tijuana i september 2017.

I tillegg har han erkjent oppbevaring av 22 gram marihuana og 1,8 gram amfetamin som politiet fant under ransakingen av leiligheten hans.