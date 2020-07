På bare noen få år har BMW banket på med bransjens beste utvalg av ladbare hybrider. Det ballet raskt på seg, etter suksess med ladbare varianter av 3-serie, 5-serie og 7-serie.

Etterhvert fulgte SUV-ene opp, også.

Dagens utvalg av ladbare BMW-er er følgende: 225xe Active Tourer, 330e (sedan og stasjonsvogn med og uten firehjulsdrift), 530e (sedan og stasjonsvogn, sedan tilgjengelig med firehjulsdrift), 745e, X1 25e, X2 25e, X3 30e og X5 45e.

Et viktig poeng med alle disse bilene, er at rekkevidden etter hvert er blitt betydelig bedre. De fleste kan kjøre utslippsfritt 50-60 kilometer – mens X5 skal klare nesten 90 kilometer! Her er det dessuten viktig å huske på at vi snakker om rekkevidde målt etter WLTP-normen – den nye og strengere målemetoden.

Med andre ord: Ladbare hybrider begynner å bli et mer fullverdig. Ikke bare fordi de har gunstige priser, mens også med tanke på driftskostnader.

Brukt BMW X1 kan være et lite kupp

Prototypen på "Norgesbil"

Det siste skuddet på stammen er kompakt-SUVen X1. Den nye generasjonen tok et langt steg videre fra forgjengeren. Og for ikke så lenge siden kom det en oppdatering — en såkalt facelift – som gjorde den enda mer attraktiv.

Men det som virkelig får fart på sakene, og da særlig i et norsk perspektiv, er den splitter nye og ladbare drivlinjen.

X1 25e er på papiret en perfekt "Norgesbil": Kompakt SUV, firehjulsdrift, mulighet for hengerfeste, mye utstyr og ikke minst: Lavere avgifter!

Det gjør at mange som tidligere kanskje ikke har vurdert BMW i dette segmentet, plutselig kan ha råd, likevel. Og resultatet har ikke latt vente på seg. Kundene har stilt seg i kø. Vi får opplyst at det er solgt et firesifret antall biler, på kort tid.

Vi er rimelige trygge på at de kommer til å bli fornøyde. Les testen, så skjønner du hvorfor:

M-Sport gir blant annet større hjul. Ser bra ut – men hvis komfort er viktigst for deg, velger du felg med litt mer gummi.

Denne SUV-en har superkrefter

Hva er nytt?

X1 har altså både fått en midtlivsoppdatering. Visuelt er det snakk om endrede lykter foran og bak, større grill og litt annet småtteri.

Den store og viktige endringen er drivlinjen. 25e har nemlig en elmotor på 95 hk, som jobber sammen med en tresylindret, 1,5-liters bensinmotor på 136 hk. Totalt gir dette en såkalt systemeffekt på 220 hk og et dreiemoment på hyggelige 385 Nm.

Batteriet er på solide 10 kWt. Rekkevidden på vår godt utstyrte M-sport-utgave er på 52 km. Dette er noe lavere enn innstegsmodellen, fordi mer utstyr og større hjul gjør noe med vekt og rullemotstand.

Her tester de elektrisk drømme-SUV, lenge før tiden

Hva er styrker og svakheter her?

Bilen føles pigg og rask – nesten GTI-rask. Momentet fra elmotoren sørger for at du har krefter tilgjengelig hele tiden. 0-100 km/t leveres på 6,9 sekunder. Det står det respekt av.

M Sport-utgaven har også ganske stramt oppsett og med 19" felger, er den ganske hard. I sitt segment oppleves dette som noe av det er mer sporty du får tak i. Tyngdepunktet blir naturligvis høyere enn på en 3-serie, og kjøregleden kan ikke sammenlignes. Men dette er jo også to ganske forskjellige biler.

Rekkevidden er helt klart oppnåelig. Vi forsøkte oss ikke på noen voldsomme tester, for å sjekke hva som er teoretisk mulig. Mer relevant er det å se hva den klarer uten å tilpasse kjørestilen nevneverdig. Det var ingen problem å klokke inn rundt 50 kilometer på ren strøm. Da har de aller fleste dekket dagsbehovet sitt. Og du klarer altså mer, hvis du virkelig legger litt innsats i å tyne batteriet.

Denne gamle Opelen kan tukte både BMW og Porsche

Bagasjerommet er på 450 liter. Under gulvet er det et eget rom til oppbevaring av ladekabler. Det er bra! Her finner du også hengerfestet. X1 25e kan trekke opptil 750 kg.

Vi haster med å legge til at dette gjelder kjøring på sommer. På vinteren blir naturligvis rekkevidden redusert.

Derfor er det ekstra gledelig at bensinmotoren jobber effektivt. Etter 82 kilometer, var vi på 0,29 l/mil. Mens kjørecomputeren viste akkurat 0,43 l/mil på langkjøring. Det er imponerende, når vi tar høyde for firehjulsdrift, bensinmotor og at vi snakker om en SUV.

Totalen handler som vanlig veldig mye om hvor mye du lader.

BMW X1 er romslig nok for de fleste, selv om bagasjerommet på den ladbare modellen er redusert til 450 liter. Heldigvis er det fortsatt plass til et rom under gulvet, hvor ladekablene kan stues bort.

Må du ha med deg noe mer, kan du bruke takboks eller henger. Hengerfestet må du montere manuelt – og kapasiteten er begrenset til 750 kg. Men det hjelper jo noe.

Interiøret er ellers som vi er vant med. En liten bonus er at X1 fortsatt har de "gamle" digitale instrumentene. De har et analogt design, og er faktisk bedre og mer oversiktlige enn de nye fra BMW. En liten detalj som vi fortsatt sliter med: Girspaken er veldig lang og litt "billig", i forhold til resten av interiøret.

Plusspoeng også til det fullverdige head up-displayet, som fungerer utmerket.

Baksetene er absolutt godkjent. Her er det bra plass til beina og bra takhøyde. For mange vil X1 kunne fungere som en fullverdig familiebil.

Vanlig BMW? Nei – dette er Norges eneste

Hva koster den?

Startprisen er rundt 470.000 kroner. Skal du ha M-Sport-utgaven, og det skal de fleste, må du legge på drøyt 25.000 kroner til. Du kan imidlertid også gå for Sport Line- eller xLine-utgavene. Sistnevnte gir deg litt mer offroad-preg på designet, men noe avansert firehjulsdrift eller luftfjæring kan du bare glemme.

Uansett hvilken utgave du velger, blir det jo en del annet "stasj" som du måtte ønske deg. Beregn i alle fall 100.000 kroner til ekstrautstyr.

Med el- og bensinmotor som gir en totaleffekt på 220 hk, blir X1 en kvikk og artig bil å kjøre.

Hvem er konkurrentene?

En veldig viktig konkurrent er ferske Volvo XC40. Den har omtrent samme rekkevidde, koster litt mindre – og er litt tregere, selv om den har høyere effekt.

Den viktigste forskjellen er kanskje at Volvo ikke er tilgjengelig med firehjulsdrift. Her får du forhjulstrekk.

Den etterhvert aldrende storfavoritten Mitsubishi Outlander PHEV bør jo også nevnes. Men det det å kjøre BMW X1 byr på en ganske annerledes kjøreopplevelse, både på veien og med tanke på kvalitetsfølelse.

Vil naboen bli imponert?

X1 er blitt en skikkelig stilig bil. Faceliften gjør at den får enda mer premium-følelse – og grå lakk kombinert med M-pakke og sorte detaljer passer bilen perfekt.

Slik blir den spennende BMW-framtiden

Interiøret er ryddig og byr på høy opplevd kvalitet.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide har norske bileiere lagt inn over 9.000 omtaler av sine biler. Her kan du altså lese hva eierne selv mener om bilen sin.

BMW er et av merkene med flest slike omtaler – med rundt 1.000 fordelt på alle modellene. Av disse er 36 knyttet til BMW X1.

Broom mener:

Dette er en skikkelig vinneroppskrift for det norske markedet. Her kan du både glede deg over en gunstig pris på kjøp – samtidig som de aller fleste kan belage seg på veldig få besøk på bensinstasjonene.

Det skal sies at tanken er noe liten, slik at du ikke har mer enn rundt 550 kilometer rekkevidde med både full tank og fulladet batteri. Men det tror vi de fleste lever greit med.

X1 25e er kort fortalt en solid vinneroppskrift!

Dette skjer når du setter takboks på elbilen

BMW X1 25e Motor: El + bensin Effekt: 220 hk / 385 Nm Forbruk: 0,19 l/mil Elektrisk rekkevidde: 52 km 0-100 km/t: 6,9 sek. Toppfart: 193 km/t Bagasjerom: 450 / 1.470 liter Lengde x bredde x høyde: 444 x 206 x 158 cm Vekt: 1.745 kg Hengervekt: 750 kg Pris fra: ca 470.000 kroner Pris testbil: 638.000 kroner

Den nye grillen og modifiserte lykter i forbindelse med faceliften, gir X1 et sporty utseende forfra.

Visste du at?

– Første utgave hadde betegnelsen «E84», og ble produsert fra 2009 til 2014.

– I Kina er X1 tilgjengelig i L-utgave – som betyr at den er ekstra lang, med mer plass i baksetet

– sDrive betyr på BMW-språket at bilen ikke har firehjulsdrift (xDrive)

Nå skjer det spennende ting med bestselgeren

Se video: BMW har laget tidenes monster-SUV. Vi har testet den: