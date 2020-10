Stor test av tubeost – vinneren overrasker

Det selges over 20 millioner tuber smøreost i året i Norge, ifølge Kavli, som har hatt «monopol» på ost på tube lenge. Smakene varierer fra vanlig ost til smaker som pizza, jalapeños og klassikerne rekeost og skinkeost.

Nå har også Synnøve Finden og Norvegia kastet seg med i kampen. Sistnevnte har kommet med bacon- og skinkeost, mens Synnøve Finden har laget «klemmeost» med variantene skinke, bacon og salami. Pakken minner om en tubeost, men ligner mer på en klemmepose enn en tube.

Særlig én av nykommerne gjør det godt i testen. Se alle resultatene nederst i saken.

TV 2 hjelper deg har testet all tubeosten på markedet. Til sammen 17 stykker. I tillegg har ernæringsekspert Ida Marie Pedersen vurdert hvor sunn osten er.

I smakspanelet sitter matblogger Fru Timian, Marit Røttingsnes Westlie, blogger og personlig trener Espen Hilton og matblogger Helle Øder Valebrokk.

SMAKSPANELET: Blogger og personlig trener Espen Hilton, matblogger Fru Timian, Marit Røttingsnes Westlie, og matblogger Helle Øder Valebrokk. Foto: Pernille Dvergedal

Slik ble testen gjennomført

Testen ble utført som en blindtest, og panelet fikk smake tubeosten både for seg selv og på en nøytral kjeks. Osten ble servert i tre omganger. All baconosten ble servert i én gruppe og all skinkeosten i en annen. Den siste gruppen var for øvrige smaker.

Mye av osten har ubestemmelig smak, og scorer dermed under middels. Mest splittet er panelet i vurderingen av smaken pizza fra Kavli.

– Det lukter litt svette, sier Valebrokk.

– Det smaker 100 prosent oregano. Veldig godt dagen derpå, sier Hilton.

– Nei, jeg skulle akkurat til å si at ikke en gang dagen derpå ville jeg spist dette, sier Valebrokk.

EKSPERT: Ernæringsekspert Ida Marie Pedersen syns tubeost er et helt OK pålegg. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Ernæringsekspertens dom

– Smøreost er et helt greit pålegg. De har likevel mer salt enn vanlig ost og samtidig mindre protein, sier ernæringsekspert Ida Marie Pedersen.

Mest protein er det i Kavlis magerost kylling, som har 19 gram protein pr 100 gram. Til sammenligning inneholder vanlig gulost rundt 27 gram protein.

Det er de såkalte magerostene fra Kavli som gjør det aller best ernæringsmessig, spesielt variantene med pesto og med skinke.

– De er lavest på salt, de har lite mettet fett i seg og er helt greie på protein, sier Pedersen.

På tubene fra Synnøve Finden står det imidlertid «proteinrik» med store bokstaver. Også Kavli fremhever at flere av smøreostene er rike på protein.

– Jeg syns det blir litt misvisende, for sammenligner du med vanlig hvitost, inneholder den vesentlig mer protein, sier Pedersen.

Både Kavli og Synnøve Finden viser til at de holder seg innenfor regelverket for merking av mat.

Synnøve Finden skriver:

«Kriteriet for bruk av «proteinrik», er at minst 20% av energiinnholdet kommer fra proteiner. Protein bidrar med 30% av energiinnholdet i Klemmeost salami. Dette er godt over 20%, som er minimumskriteriet for bruk av påstanden.»

Kavli sier de har valgt å ha proteinrik på pakningen fordi de tror forbrukerne ønsker det:

– Det er i samtale med forbrukerne at vi har fått informasjon om hva de syns er relevant informasjon på pakningen. Det at det er naturlig rikt på proteiner syns de er relevant når de skal navigere og finne gode alternativer til pålegg, sier administrerende direktør Kristine Aasheim.

Etter at TV 2 hjelper deg stiller spørsmål ved merkingen, vurderer de imidlertid å endre på tubene.

– Vi har diskutert å gi tilleggsinformasjon om nettopp hvor mye protein du får per skive, sier Aasheim.

Ekkel baconost

Bacon- og skinkeosten fra Norvegia faller ikke i smak hos noen i panelet.

– Å gud, det var ekkel smak. Verste hittil, sier Westlie, om baconosten fra Norvegia.

Den får terningkast én.

Heller ikke Synnøve Finden klarer å slå Kavlis original.

– Jeg syns det er kraftig ostesmak, men ikke så mye smak av det andre som er oppi. Enten det er skinke, bacon eller hva det nå er, sier Valebrokk.

Blant bacon- og skinkeostene er det derfor Kavlis baconost og mager skinkeost som gjør det best, men ingen av dem får mer enn terningkast fire.

Utfordrer i toppen

Utfordreren Salami fra Synnøve Finden går derimot rett hjem og får terningkast fem.

– Rund og god smak. Det er den beste med kjøtt, sier Westlie.

Sekseren er det imidlertid Kavli som høster, med en overraskende kandidat: Magerost Jalapeños.

– Du kjente smaken av osten, men også peppersmaken ble med ned i halsen, sier Westlie.

– Den var spennende og passe sterk. Den kan jeg slumpe til å kjøpe i kveld, sier Valebrokk.

Terningkast 1

TAPERNE: Denne osten kom dårligst ut. Foto: Synnøve Finden/Kavli

Synnøve Finden skinkeost: Ikke god. Ubestemmelig smak og kornete konsistens.

Norvegia baconost: Ikke god. Osten smaker litt syntetisk. I tillegg er ettersmaken ekkel.

Terningkast 2

IKKE GODE: Disse kan du trygt styre unna, ifølge panelet. Foto: Synnøve Finden/Kavli

Kavli Paprikaost: Litt emmen i smaken, svak smak av paprika. Lukter og smaker lite.

Kavli smaksrik jalapeño: Smaker kunstig, men kjenner chili-smaken.

Kavli smaksrik chili paprika: Ikke god og smaker litt bittert. Bitene med chili/paprika er for store.

Kavli mager pesto: Smaker parfymert og er kvalmende. Noe italiensk over smaken, men er vanskelig å svelge.

Kavli skinkeost: Metallisk ettersmak, mye fyll, mye lukt. Smaker litt plastikk.

Synnøve Finden baconost: Kraftig ostesmak, mild, ikke vond, men ikke så spennende. Vanskelig å smake hva fyllet er.

Terningkast 3

TREER: Klassiske smaker får midt på treet. Foto: Kavli/Norvegia

Kavli rekeost: Sitter fast i ganen, lite rekesmak, for fast konsistens. Likevel en klassisk smak, selv om den er litt salt.

Norvegia skinkeost: Syrlig, mye fyll og god smak av ost. Litt lite smak av fyllet.

Terningkast 4

UENIGE: Delte meninger om pizzasmak, mens Kavli vinner beste skinke-/baconost. Foto: Kavli

Kavli favorito Ost pizzasmak: Lukter pizza, mye smak av oregano. Espen liker denne veldig godt, mens de andre synes det er for mye smak og bitterhet av oregano.

Kavli Magerost kylling: God, litt syrlig. Litt grynete konsistens. Panelet klarer ikke helt smake hva fyllet er.

Kavli Mager skinkeost: Klassisk skinkeost-smak. Beste i denne kategorien.

Kavli Baconost: Smaker bacon og litt mye salt. Bitter ettersmak.

Terningkast 5

NYKOMMER: Nye Synnøve Finden salami slår svært godt an. Det samme gjør gulost på tube. Foto: Synnøve Finden/Kavli

Synnøve Finden salami: God, lett røkt smak, tykk og fast konsistens. Panelet klarer ikke å slå fast hvilken smak kjøttet har, men synes den er god.

Kavli Hvitost: Smaker ekte ost på tube, mektig.

Terningkast 6

OVERRASKENDE VINNER: Kavli tar seieren med mager Jalapeño. Foto: Kavli

Kavli Mager ost jalapeño: Panelets favoritt! God smak av jalapeño. Smaker ekte og er passe sterk.