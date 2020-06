Mann (54) døde etter søkeoppdrag – flystyrt avdekket dramatiske svakheter

Statens havarikommisjon sier at det er avdekket flere svakheter ved organiseringen, planleggingen og gjennomføringen av et søk som førte til at en person omkom og to personer ble liggende i sjøen i nesten seks timer før de ble berget.

Det var et småfly av typen Piper PA-28 på oppdrag fra Agder politidistrikt som i juni 2019 styrtet i havet elleve nautiske mil sør for Mandal.

Sank på 470 meters dyp

Politiet hadde anmodet Flytjenesten i Norges Luftsportforbund om at småflyet fra Sola flyklubb skulle søke etter en antatt omkommet person som hadde falt over bord fra passasjerferjen Stavangerfjord utenfor Mandal.

Under søket i lav høyde i sjøen syd for Mandal, mistet motoren på småflyet effekten slik at flyet havnet i sjøen og sank på 470 meters dyp, ifølge en fersk rapport fra Statens havarikommisjon.

Småflyet var ikke spesielt utrustet for å fly over sjø eller for å lande på sjø. Det var ikke en flåte om bord, og de tre om bord var kledd i mørkeblå flygedresser med et minimum av klær under, heter det i rapporten.

Flyets nødpeilesender fungerte ikke under vann. Ingen av de tre om bord hadde personlig nødpeilesender, slik at de kunne sendt nødmelding etter at de havnet i sjøen. Det var ikke mobildekning i området, og mobiltelefonene ble dessuten ødelagt av sjøvann.

Overlevde etter nær seks timer i sjøen

– En av de tre personene om bord omkom og to ble berget etter å ha ligget i sjøen i nesten seks timer uten overlevelsesutstyr, skriver kommisjonen.

At to av de tre om bord overlevde et opphold på nesten seks timer i den kalde sjøen karakteriseres av kommisjonen som uvanlig. I rapporten beskrives den svært dramatiske kampen for å overleve som fant sted etter at flyet styrtet:

Skjermbilde med koordinatene til søkeområdet merket med rosa ramme og kursen fra Kjevik inntegnet. Foto: Statens havarikommisjon

De traff vannet på tvers av 2–4 meter høye bølger med en hastighet på i underkant av 150 km/t.

Flyet fikk deretter et kraftig slag da den høyre vingen traff vannet.

Flyet sank hurtig mens navigatøren og observatøren forsøkte å åpne døren.

Fartøysjefen kom ut sist. Da var det anslagsvis 10–15 centimeter igjen før vannet hadde nådd helt opp til taket på kabinen.

Bølgene slo stadig over hodene deres og de måtte hele tiden passe seg for ikke å svelge sjøvann.

De oppdaget at ett av flyets hovedhjul fløt i sjøen 2–3 meter lengre borte. Hjulet kunne gi ekstra oppdrift hvis det ble nødvendig og de samlet seg rundt hjulet.

Etter hvert fikk fartøysjefen problemer. Han begynte å miste taket i hjulet og drive vekk.

De to andre ble utmattet av flere ganger å måtte hente inn fartøysjefen. Da han på ett tidspunkt var et godt stykke fra de to andre, kom en stor bølge mellom dem og etter dette mistet de fartøysjefen av syne.

De to hadde ligget rundt fire timer i sjøen og vurderte at de hadde tre alternativer: svømme mot land, fryse ihjel eller drukne.

De skalv tidvis mye og hakket tenner. Navigatøren holdt på å sovne flere ganger, men brottsjøer som slo over hodet holdt ham våken.

Etter drøyt fem timer i sjøen var de sikre på at hjelp var underveis. Etter en stund hørte de et av Forsvarets Sea King redningshelikoptre som kom mot dem fra nordvest. Skuffelsen var stor da det passerte rett over uten å stoppe opp. Ytterligere to ganger passerte et redningshelikopter uten at de ble oppdaget.

Kort tid senere kom en lastebåt til syne fra øst. De to i sjøen så at det sto folk på akterdekket og observatøren forsøkte å blåse i fløyta si. Resultatet ble at han blåste fløyta rett ut av munnen fordi leppene var så kalde at de ikke klarte å holde på den. Han måtte derfor holde fløyta på plass med en hånd for å få frem lyd.

Har anbefalt tiltak

Forholdene som er avdekket, har fått Statens havarikommisjon til å stille spørsmål om Flytjenesten er egnet til å drive søk langt fra land.

I sin sikkerhetstilråding sier kommisjonen at Justis- og beredskapsdepartementet i dialog med Luftfartstilsynet bør vurdere om søk over åpent hav for fremtiden skal utføres av profesjonelle aktører.

At det heller ikke ble gjennomført en reell risikovurdering før søket ble påbegynt, samt at søket ble gjennomført uten en robust kommunikasjonsplan, har fått Statens havarikommisjon for transport til å anbefale at retningslinjene for Flytjenesten må revideres.

Hvert enkelt oppdrag bør bli gjenstand for en reell risikovurdering, det bør utarbeides en kommunikasjonsplan og nødvendige tiltak bør iverksettes før flygingen påbegynnes, heter det i kommisjonens rapport.