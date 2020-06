Iran utsteder arrestordre på Donald Trump

Bakteppet er at USA drepte general Soleimani og andre i et droneangrep i januar. Iran ber nå Interpol om hjelp.

Ifølge Al Jazeera har Iran i tillegg til å utstede en arrestordre bedt Interpol om hjelp. I tillegg til Trump er det utstedt arrestordre på et dusin andre som mistenkes å ha vært delaktige i droneangrepet på generalen.

Aktor i hovedstaden Teheran, Ali Alqasimehr, sa mandag at Trump, sammen med 30 andre personer som mistenkes for drapet på general Qassem Soleimani, siktes for «mord og terrorisme».

Alqasimehr gikk ikke ut med navn på andre enn Trump, men la vekt på at Iran ville fortsette straffeforfølgelsen selv om Trump skulle tape valget til høsten.

Aktoren skal også ha sagt at landet har bedt om at en såkalt «red notice» fra Interpol. Det vil si at at lokale myndigheter kan arrestere noen på vegne av landet som har kommet med forespørselen. Interpol har ikke svart på Al Jazeeras henvendelser.

Det er ikke ventet at Interpol vil innvilge Irans forespørsel, da deres retningslinjer forbyr dem fra å «blande seg inn i saker av en politisk natur».

USA drepte general Soleimani, som ledet Revolusjonsgardens elitestyrke Quds, i et målrettet angrep i januar. Angrepet skjedde i nærheten av Baghdad International Airport.

Drapet kom etter måneder med spenning mellom landene, og førte til et missilangrep fra Iran rettet mot amerikanske tropper i Irak.