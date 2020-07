Husker du The O.C? Slik gikk det med skuespillerne

«The O.C» – Solfylte strender, sofistikerte fester, kjærlighet, drama og tragedie blant rike tenåringer og deres familier på USAs vakre vestkyst, California.

Ungdomsserien om livet i distriktet Orange County, skapt av Josh Schwartz, herjet på TV-skjermene på 2000-tallet, og var i starten like populær som suksess-seriene «One Three Hill» og «Gossip Girl».

Hovedrolleinnehaverne Mischa Barton (Marissa), Ben McKenzie (Ryan), Adam Brody (Seth) og Rachel Bilson (Summer) ble stjerner over natten etter premieren i 2003.

Da serien tok slutt i 2007 etter fire sesonger, gikk det derimot ulike veier for de unge stjernene.

Trøblete ettertid

Mischa Barton (34) var bare 17 år da hun kapret drømmerollen som Marissa Cooper i serien, men hadde allerede rukket å spille i flere filmer før den tid.

I sesong tre valgte Barton å skrives ut av serien, noe som så ut som et klokt valg med tanke på at serien hadde begynt å miste popularitet, og ble tatt av skjermen én sesong senere.

FERSK SKUESPILLER: Mischa Barton i 2005, da «The O.C» var på topp. Foto: NTB scanpix/Kevork Djansezian

Like etter exiten begynte derimot ting å rakne for stjernen, og skandalene kom på løpende bånd. Høsten 2007 ble hun arrestert for fyllekjøring og besittelse av marihuana, og løslatt mot en kausjon på 55.000 kr.

Senere fulgte oppslag om blant annet sykehusinnleggelse etter en grillkveld hos fire år eldre Nicole Richie. I 2009 gjorde hun en comeback-rolle i Ashton Kutchers TV-serie «The Beautiful Life», men filmingen måtte stanses da hun plutselig ble tvangsinnlagt på psykiatrisk klinikk.

I de påfølgende hadde Barton et par mindre roller på TV, og dukket blant annet opp i det amerikanske realityshowet «Dancing With The Stars».

NY START: Mischa Barton på premieren av «The Hills: New Beginnings» i Los Angeles, 2019. Foto: NTB scanpix/Richard Shotwell

I 2015 saksøkte hun sin egen mor for å ha stjålet penger av henne. To år senere gikk hun til søksmål igjen, denne gang mot to ekskjærester for å ha prøvd å spre nakenbilder av henne.

Samme år ble en sjokkerende video, filmet av en nabo, lekket på nett. Filmen viste den da 31 år gamle skuespilleren, som ropte psykotisk fra sin egen balkong.

I fjor deltok Barton i realityserien «The Hills: New Beginnings», men ble kuttet fra serien allerede i mars, for angivelig å ha vært «for blid», ifølge det australske nettstedet News.com.

Husket ikke første møte med kona

Seriens «bad boy», Ryan Atwood, ble spilt av 23 år gamle Ben McKenzie. I serien kommer han fra trøblete kår, men blir adoptert av Seths foreldre, og får et av/på-forhold til Marissa (spilt av allerede nevnte Mischa Barton).

McKenzie var med i alle fire sesongene av «The O.C», noe som gav ham flere nominasjoner og priser på tenåringsprisutdelingen Teen Choice.

SERIENS «BAD BOY»: En ung Ben McKenzie som nylig har blitt kjent for sin rolle som trøbbel-gutten, Ryan Atwood i «The O.C». Foto: Stella Pictures

Midtveis under innspillingen av serien, spilte han også i filmen Junebug sammen med Amy Adams. Samme år ble han den tredje O.C-stjernen til å bli lurt i Ashton Kutchers program Punk'd.

Etter gjennombruddet med «The O.C», fikk McKenzie en rolle i politidramaserien «Southland» og senere i Batman og Robin-serien «Gotham».

Sistnevnte serie skal i likhet med «The O.C» ha betydd ekstra mye for ham. McKenzie fikk blant annet mulighet til å utforske sine kreative sider og ble både manusforfatter og regissør for flere av episodene. Det var også under innspilling av denne serien, at han ble kjent med sin kommende kone, Morena Baccarin.

De to hadde faktisk møttes såvidt før, da Baccarin hadde en gjesterolle i «The O.C». Dette møtet var det derimot bare Baccarin som husket, noe McKenzie avslører under et besøk hos James Corden i The Late Late Show.

MØTTES PÅ INNSPILLING: Ben McKenzie med kona Morena Baccarin under et event i forbindelse med filmen «Gotham». Foto: NTB scanpix

– Vi møttes visst under innspillingen av The O.C, men jeg avviste henne tydeligvis, sa han i intervjuet og fortsetter:

– Jeg tenker jo «hvilken idiot ville avvise denne nydelig, vakre, sofistikerte, intelligente og suksessfulle kvinnen?». Da husket jeg hvordan type gutt jeg var som 25-åring, og jeg var visst den idioten.

Paret fikk sin første datter i 2016 og giftet seg i New York året etter.

Ranet av samme gjeng fem ganger

Etter å ha blitt tilbakekalt til audition fire ganger, kunne 21 år gamle Rachel Bilson endelig juble for drømmerollen som Marissa Coopers bestevenninne i «The O.C», Summer Roberts.

Bilson vokste opp i en ressurssterk Hollywood-familie, og med en regissør som far var veien til skuespillerkarrieren kort. Hun var rundt syv år da hun fikk sin første filmrolle, i «The Wring Guys», men det var ikke før hennes siste skoleår på Notre Dame Highschool (med medstudenter som Kirsten Dunst, Rami Malek og Michelle Trachtenberg) at hun bestemte seg for å bli skuespillerinne.

VANT PRISER: Rachel Bilson (her 24 år) vant flere Teen Awards-priser for sin rolle i «The O.C». Foto: NTB scanpix

I serien var Adam Brodys rolle, Seth, forelsket i Bilsons rolle, Summer. De to skuespillerne utviklet samtidig et ekte forhold i virkeligheten, noe fansen elsket. Forholdet tok imidlertid slutt etter tre år, men eksene beholdt vennskapet i etterkant.

Mot slutten av «The O.C» fikk Bilson flere film- og serietilbud, og dukket blant annet opp i filmene «The Last Kiss» fra 2006, og «Jumper» i 2007. Under innspilling av sistnevnte film, møtte hun Hayden Christensen som hun innledet et ti år langt forhold med. Paret fikk en datter i 2014.

I 2009 ble Bilson utsatt for flere innbrudd av den mye omtalte gjengen «Bling Ring». De bestod av en gruppe tenåringer som benyttet tabloide nettsteder og sporingsnettsider for å finne ut når ulike kjendiser var bortreist og husene deres sto tomme.

Gruppen brøt seg inn hos Bilson hele fem ganger, og stjal en rekke designerklær, sko, vesker, parfyme, undertøy og dyre smykker. En av innbruddstyvene skal også ha lånt filmstjernens toalett under et av raidene.

Andre kjendiser som ble utsatt for innbrudd fra den samme gjengen er blant andre Paris Hilton, Audrina Patridge, Lindsay Lohan, Orlando Bloom og Miranda Kerr, Brian Austin Green og Megan Fox.

Fra 2011 til 2015 hadde Bilson hovedrolle i TV-serien Hart Of Dixie. I de seneste årene har hun hatt en hovedrolle i filmen «Lovestruck» og dukket opp i TV-serien «Nashville».

DUKKET OPP SAMMEN: Komiker Bill Hader og Rachel Bilson dater den dag idag. Foto: NTB scanpix

I 2013 hadde Bilson en gjesterolle i den romantiske komedien «The To-Do List». Der møtte hun samtidig sin fremtidige kjæreste, Bill Hader, en av de faste komikerne i humorprogrammet «Saturday Night Live».

Paret begynte derimot ikke å date før de møttes igjen seks år senere, under prisutdelingen, InStyle.

«The O.C» + «Gossip Girl» = Sant

På 2000-tallet hang det mang en plakat av Adam Brody på pikerom verden over. Da 23 år gamle Brody fikk rollen som den romantiske og litt nerdete Seth Cohen i «The O.C», var han allerede et kjent fjes fra TV-suksessen «Gilmore Girls».

SJARMØR: Adam Brody ble ekstra populær blant jentene etter at han fikk rollen som Seth. Foto: NTB scanpix

Han kastet heller ikke bort tiden under innspillingen av «The O.C», men takket ja til roller i filmene «Mr & Mrs Smith», «Thank You For Smoking» og «In The Land Of Women».

Da «The O.C» takket for seg i 2007, spilte han i skrekkfilmene «Jennifer's Body» og «Scream 4», og en rekke andre filmer som ikke fikk så mye omtale i mediene.

I senere tid har skuespilleren derimot hatt en oppsving i karrieren med gjesterollen i filmen «Shazam!» og den kritikerroste skrekkfilmen «Ready Or Not» fra 2019. I år er han aktuell med filmen «Promising Young Woman» og i dramaserien «Mrs. America».

Som nevnt tidligere var Bilson og Brody «The O.C»-fansens drømmepar, da de datet (i virkeligheten) i tre år. Dette skulle derimot toppe seg noen år senere.

I 2011 møtte Brody nemlig «Gossip Girl»-stjernen Leighton Meester under innspillingen av filmen «The Oranges», og to år senere var de et par.

SUPERPARET: Leighton Meester, kjent fra tenåringsserien «Gossip Girl», og Adam Brody er fremdeles sammen. Foto: NTB scanpix

Sistnevnte serie var også skapt av Josh Schwartz, og ble minst like populær som forgjengeren, «The O.C». Da det ble kjent at Brody og Meester datet, var det som de to 00'-verdenene smeltet sammen.

Paret fikk sitt første barn, Arlo Day Brody, i 2014 og venter for tiden barn nummer to.