Barn fikk GHB-overdose – moren må i fengsel

Den nå 36 år gamle moren må også betale en oppreisningserstatning på 125.000 kroner til sin egen sønn, skriver Moss Dagblad om dommen som ble avsagt 21. juni. Kvinnen har valgt å anke dommen.

Hendelsen skjedde 9. juli 2017 etter at foreldrene noen dager tidligere hadde fått opphevet et vedtak som plasserte gutten i fosterhjem.

– Lykketreff at gutten overlevde

Kvinnen var ruset på GHB og amfetamin og skal ha overlatt sønnen midlertidig til andre rusede personer som også befant seg i leiligheten. Det var GHB i leiligheten, og sønnen fikk i seg dette.

Naboer hørte kvinnen rope om hjelp og varslet ambulanse. Gutten framsto som død for ambulansepersonellet, som ikke fant puls. De fant to biter godteri som de frigjorde sånn at gutten fikk frie luftveier, men gutten var fortsatt ikke ved full bevissthet og ble sendt videre fra Kalnes sykehus til Rikshospitalet. Kvinnen unnlot å opplyse helsepersonellet om at gutten kunne ha fått i seg rusmidler.

En lege ved Kalnes sykehus som vitnet i rettssaken, beskrev det som et rent lykketreff at gutten overlevde.

Hjelpeløs tilstand



Moren er dømt etter straffelovens §288, for å ha hensatt eller unnlatt å hjelpe noen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp og helse.

«Fornærmede skulle aldri ha vært hjemme hos tiltalte den helgen. Under de omstendigheter som rådet i boligen, skulle fornærmede i så fall vært under konstant tilsyn fra en eller flere edruelige personer, som kunne totalt skjerme ham fra alt som tiltalte og hennes besøkende holdt på med», heter det i dommen fra Moss tingrett.

Tingretten mente egentlig at elleve måneders fengsel ville vært en passende straff, men ga et fradrag på fire måneder fordi saken har hatt en liggetid på nesten to år.

(©NTB)