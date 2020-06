– Kanskje vi må finne noen som er bedre

Manchester United stiller høye krav til spillerene sine i jakten på en Mesterligaplass neste år. Før møtet med Brighton tirsdag kveld, ligger Ole Gunnar Solskjærs menn 5 poeng bak Chelsea på fjerdeplass.

Anthony Martial scoret hattrick i forrige kamp mot Sheffield United, det gjør at franskmannen og angrepskollega Marcus Rashford står med 14 scoringer hver i Premier League så langt.

Men Solskjær vil ha mer.

– Man trenger konkurranse på alle plasser i Manchester United. Hvis man tror at man har en guddommelig rett til å spille hver eneste kamp og gjør det så bra at vi ikke ser etter andre alternativer, eller spillere som kan erstatte deg, da er man på feil plass, sier Solskjær.

Nordmannen advarer angriperne sine mot å blir for komfortable.

– Jeg har vært her så mange år selv som spiss og sett konkurrenter som Teddy Sheringham, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy og Wayne Rooney komme inn. Vi må alltid strekke oss etter å bli bedre. Så om folk ikke blir bedre, vel da må vi kanskje finne noen som er bedre. For vi må alltid bli bedre. Vi er langt unna der vi ønsker og trenger å være, poengterer Solskjær.

Men Solskjær har også tilit til angrepsrekken sin.

– Jeg har alltid hatt tro på angriperne våre. De vet at jeg stoler på de, at jeg vil det beste for de. Men de vet også at at jeg må ta avgjørelser for laget og klubben.

– Både Rashford, Martial og Greenwood har hatt en veldig god sesong, men de kan være så mye bedre også. Jeg venter ennå på at de skal blomstre skikkelig, for det er deler av spillet de fremdeles trenger å bli bedre på, avslutter Solskjær.

