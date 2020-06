Frykter konsekvensene ved ny skjenkestopp: – Ville blitt blodig

Hos baren Torggata Botaniske i Oslo er oppsparte midler brukt opp under vårens skjenkestopp. Nå frykter daglig leder for at flere serveringssteder vil gå dunken ved en ny stans.

Søndag truet byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), med at de kan komme til å innføre en ny skjenkestopp.

Han ber oslofolk skjerpe seg etter en helg med mye festbråk og lite avstand. I tillegg har han varslet at åpningstider for utelivsbransjen kan bli strammet inn.

– Vi har tidligere innført skjenkestopp og andre svært inngripende tiltak i Oslo, og vi kan komme til å gjøre det igjen dersom vi ser nye smitteutbrudd. Byrådet vil ikke ta sjanser med befolkningens liv og helse, sa Johansen.

– Har fått alt i fanget

Stian Vaagland er daglig leder for baren Torggata Botaniske. Baren ligger i det som i helgen var Oslos partygate, og han mener man ikke kan legge skylden på utestedene.

– Vi som drifter barer og utesteder har fått alt i fanget, og det er vi som må betale prisen. Vi må både forholde oss til kundene våre, og reglene som gjelder samtidig, sier Vaagland.

FRODIG: Mange av plantene i baren visnet i vår da de måtte skru av ventilasjonen under skjenkestoppen. Foto: Edvard Ertesvåg / TV 2

– En presset bransje

Han mener Johansens utspill er uheldig, og rettes mot en allerede presset bransje.

– Jeg forstår utspillet til Johansen, men jeg synes det er litt dramatisk. Jeg føler det ikke gjelder alle, sier han og fortsetter:

– Alle våre ansatte ble permittert på dagen den 14. mars. Nå har vi vært åpne i tre uker. Hvis vi plutselig må stenge ned igjen, hadde det vært utrolig tungt. Det ville blitt blodig for en allerede presset bransje, sier han.

Han ser at det er de ansatte i baren som må bære konsekvensene av at folk ikke forholder seg til smittevernsreglene.

– Jeg var på jobb i helgen, og så hvordan gjester oppførte seg. Vi som ansatte får kritikk fra gjester om at vi er pirkete, og jeg tror det er vi som ønsker å ha det strengest mulig, sier han.

BAR: Oslos utesteder serverer- og tar kun i mot bestillinger ved bordene nå. Foto: Edvard Ertesvåg / TV 2

Han sier at han har sett at det er andre steder som ikke tar smitte på alvor, men at de gjør alt i sin makt for å følge reglene.

– Vi har innført dobbel bemanning for å kunne følge opp tiltakene. Det tilsier at vi går ned i omsetning og tjener mindre penger, sier Vaagland.

Han mener utspillet til byrådslederen rettes urettferdig mot alle.

– Det er dumt at det kommer et slikt utspill og det er lite konstruktivt. Det er vanskelig som en seriøs drifter når vi får høre at det kanskje kan stenges igjen, sier han.

SMITTE: Mellom hver gang noen setter seg ved bordene i baren blir de spritet ned og vasket. Foto: Edvard Ertesvåg / TV 2

Hardt rammet

I seks og en halv uke var det 100 prosent omsetningstopp for de fleste serveringssteder i Oslo. Det rammet driften til Torggata Botaniske og mange andre utesteder i Oslo hardt.

– Vi har søkt på krisepakke for mai, men det er en forsinkelse ved alle disse før de kommer inn på konto. Det er klart det hjelper, men selv om man klarer å strupe noen av postene, er det fortsatt daglige utgifter.

– Mange ville ikke hatt en sjanse

Vaagland tror det er de største stedene og driverne som har kapital nok til å holde ut. Hvis en ny skjenkestopp hadde blitt innført, hadde det betydd kroken på døra for flere mindre aktører, mener Vaagland.

– Det er mange nyetableringer som ikke ville hatt en sjanse. Selv med krisepakker og utsatt leie, må ting betales til slutt, sier han.

Han tror det er mange drivere som er avhengig av en god sommer-omsetning for å komme over kneika.

– Det er mange som driver fra hånd til munn. Jeg kjenner til flere som er avhengige av helgens inntekter for å dekke ukens innkjøp og utgifter.

– Vil slå hardt ned på enkeltsteder

Næringsbyråd i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen, svarer på vegne av byrådet i Oslo. Hun sier at ingen ønsker en ny skjenkestopp.

– De alle fleste utestedene overholder kravene og gjør så godt de kan. Vi vil slå hardt ned på enkeltsteder som bryter smittevernskravene, men vi ønsker ikke å straffe en hel bransje. Ingen ønsker skjenkestopp eller andre innskrenkninger, men vi har alle et felles ansvar for å holde smittetallene nede, ikke minst alle vi som bruker byen og utelivet, sier Evensen.