Bakenga klar for Odd

Mushaga Bakenga har signert en kontrakt ut 2021-sesongen, opplyser Odd mandag.

– Vi har jobbet med dette en stund og vi får inn kvalitet, det er ikke noen tvil om det, sier trener Jan Frode Nornes.

– Han er en annen type spiss, en bakromsspiss og utrolig flink til å bevege seg. Han er en målsnik og kan spille på begge sider i angrepsspillet, fortsetter Nornes, som rykket opp fra assistenttrener til hovedtrener etter at Dag-Eilev Fagermo forlot Skagerak Arena til fordel for Vålerenga.

Signeringen av Bakenga kan åpne opp for at Torgeir Børven kan gå til Rosenborg allerede nå. Odd har vært tydelige på at de trenger en erstatter til fjorårets toppscorer, og med Bakenga-signeringen kan det bety at klubben er villige til å gi slipp.

Bakenga selv fremstår som klar til å levere for sin nye klubb.

– Jeg er veldig glad for å ha signert. Jeg føler meg veldig bra og er egentlig bare gira på å komme i gang så fort som mulig, sa Bakenga

Nornes ga uttrykk for at det var på tide at Odd fikk en trønder inn i troppen.

– Nå har vi sett mange spillere fra Skien de siste årene dra opp til Trøndelag, så det er jækla moro å få en trønder ned hit, sa Nornes til latter fra de fremmøtte.

Overgangsvinduet stenger tirsdag. Dersom Odd og Rosenborg ikke blir enige om en overgang innen fristen, vil ikke Børven kunne spille for Rosenborg før 8. september. Dette skyldes regelverket rundt de såkalte overgangsvinduene og registrering av nye spillere.