Bestilte blomster på nett – dette er hva de faktisk mottok

De sender blomster til hele landet, og du bestiller lett med noen tastetrykk.

Blomstene på nettsiden ser fantastiske ut, og de er et av de første alternativene som kommer opp på Google.

SKUFFET: Frøydis Eggen er skuffet over blomstene hun fikk til sin tantes begravelse. Foto: Pernille Dvergedal

Men på Facebooksiden til Euroflorist er det imidlertid ikke like innbydende. Selskapet har fått mange klager, og flere av dem går på at blomstene som blir levert overhodet ikke ligner bildet.

– Jeg skjønner ikke at de kan holde på sånn, sier Frøydis Eggen til TV 2 hjelper deg.

Bestilte blomster til begravelse

I vinter mistet hun tanten sin, og valgte å bestille bårebukett fra Euroflorist.

Eggen gikk for en lilla og hvit bårebukett med store, fine liljer formet som en dråpe – men buketten hun fikk var langt unna det hun forventet.

– Den var trist i fargene. Rett og slett. Ikke var den formet som en dråpe. Den var bare en bukett. Det grønne stemte ikke, blomstene stemte ikke. Det eneste som stemte var det som stod på sløyfa, sier Eggen.

Hun er skuffet over at hun ikke engang fikk en telefon om endringene.

FORSKJELLIGE: Til venstre er buketten Eggen bestilte, til høyre er den hun fikk. Selv om begge bukettene er lilla og hvite, er forskjellen såpass stor at hun hadde forventet en telefon fra Euroflorist. Foto: Euroflorist/privat

– Hadde de bare sagt ifra, så hadde det vært greit, sier hun.

Avviser klagene

På Facebook-siden til selskapet er det mange som ikke er fornøyde.

«Dette er forskjellen på hva jeg bestilte og hva som ble levert. Er det akseptabelt?», skriver en kunde.

«Vil ikke anbefale å bruke Euroflorist til å bestille blomster hjem.»

«En herlig vårgruppe i blått og lilla, sier de, og sender en dott mosegrønt med en dæsj lilla», skriver Marianne Rønningen.

MISFORNØYD: «En herlig vårgruppe i blått og lilla» sier de, og sender en dott mosegrønt med en dæsj lilla», skriver Marianne Rønningen. Foto: Euroflorist/privat PÅSKEBUKETT: Selv om buketten til høyre er en illustrasjonsbukett, er buketten såpass langt unna det kunden forventet å få han han klaget til Euroflorist. Foto: Euroflorist/privat ULIKT: Kunden som fikk buketten til høyre mente bestillingen lovte en annen bukett. Også sjokoladen er svært forskjellig fra hva kunden forventet. Foto: Euroflorist/privat JULEBUKETT: Selv om det er røde tulipaner i buketten, er det lite annet som er likt. Også julekule og grønt mangler. Foto: Euroflorist/privat

Hun bestilte blomstene som en gave til sin mor, og ble svært skuffet da hun fikk se hva moren hadde mottatt.

– Her må det være feil tenkte jeg, og skrev til kundeservice. Da får jeg tilbake at den oppfyller deres vilkår, sier Rønningen.

Flere av dem TV 2 hjelper deg snakker med har fått samme svar. Euroflorist henviser kun til sine nettsider, der det står at «leveringen kan avvike noe fra bildet».

– Hadde jeg sett klagene på Facebook, ville jeg aldri bestilt, sier Rønningen.

Også Linda M. Nærsheim Dahl er misfornøyd. Hun fikk en bukett med røde roser til valentinsdagen fra mannen sin.

VALENTINES: Til venstre er buketten som ble bestilt til Valentinsdagen, til høyre det hun mottok. Foto: Euroflorist/privat

– Når jeg pakker ut buketten blir jeg sjokkert over hvor kjip den er, mannen min pleier ikke å være kjip. Når jeg kommer hjem og viser den til han, viser han meg den han bestilte. Der er det et bilde av minst ti røde roser, sier hun.

Buketten kostet 450 kroner. Også Nærsheim Dahl klager, men blir avvist med at form og farge er innenfor Euroflorist sine vilkår.

Men hva kan man egentlig forvente når man bestiller blomster på nett?

Blomstereksperter reagerer

Erik Køpke og Kine Kraft fra blomsterdekoratørlinja på Edvard Munch videregående skole, har lang erfaring i bransjen. De mener kunden kan forvente at leveringen matcher bildet når man bestiller.

OVERRASKET: Kine Kraft og Erik Køpke fra blomsterdekoratørlinja på Edvard Munch videregående reagerer på forskjellene. Foto: Pernille Dvergedal

– De kan forvente det som er på bildet eller en telefon hvis det blir endringer. Når det gjelder helt spesielle anledninger, som begravelse, bryllup eller Valentines, er det ekstra nøye, sier Køpke.

TV 2 hjelper deg viser dem et utvalg av klagene på Facebook. Det er noen av bestillingene de reagerer mer på enn andre. Blant annet bårebuketten til Frøydis Eggen.

– Her er det til og med beskrevet hvilke blomster som skal inn i selve buketten. Så da burde man tatt en telefon.

Også valentinesbuketten til Linda M. Nærsheim Dahl synes de er trist.

– Nesten godt gjort hvis de er sammen fremdeles. På bildet er det en bunt med rundt ti roser, så får hun bare fem.

De fleste av klagerne har fått blomster verdt prisen de har betalt, men valentinesbuketten er et unntak.

– Det er vanskelig å si hvor høye disse rosene er, men at de skal koste 450 kroner synes jeg er litt rart, sier Køpke.

Euroflorist innrømmer feil

Euroflorists hovedkontor er i Sverige. Selskapet samarbeider med blomsterbutikker i hele Norge. Administrerende direktør Per Lindsjö sier deres ambisjon er at blomstene som blir levert skal ligne bildet på nett.

– Dessverre har vi hatt noen tilfeller der vi ikke har lyktes med det. Blant annet de casene dere har sendt over til oss, sier han.

Han sier selskapet ikke har vært tydelig nok overfor floristene de samarbeider med på hva som skal gjøres når de ikke har blomstene som skal være i buketten. Blant annet skal floristen ringe kunden hvis de er nødt til å gjøre store endringer på bestillingen.

At kundene TV 2 hjelper deg har snakket med i tillegg har fått avvist klagen sin, er også en glipp, ifølge Lindsjö.

– I disse tilfellene er det gjort ikke bare én feil, men to. Det prøver vi nå å sørge for at ikke hender framover, sier han.

Refunderer beløp

Etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt har de refundert pengene til Frøydis Eggen, Marianne Rønningen og Linda M. Nærsheim Dahl.

– De kundene som ikke er fornøyde, må gjerne komme tilbake til oss så skal vi titte på sakene på nytt. For det er ikke fullt så enkelt som at alle klagene er like, sier Lindsjö.

Frøydis er fornøyd med endelig å ha fått tilbake pengene sine.

– Men det er synd det skal ta så lang tid. At ikke de kan rydde opp der og da, og legge seg flate når kundene klager, sier Eggen.