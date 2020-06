Fotballryktene: Byttehandel mellom Liverpool og Napoli

Både Liverpool og Manchester City skal være interessert i å hente Napolis Kalidou Koulibaly (29). Ifølge italienske Tuttosport skal de to klubbene være i snakk om en avtale som også inkluderer Dejan Lovren, for å slå kloa i den senegalesiske forsvarsspilleren. Det skriver italienske Tuttomercato.

Chelsea har allerede sikret seg Timo Werner fra RB Leipzig, men ser ut til å ville forsterke troppen ytterligere. Ajax-manager Erik ten Hag har nemlig antydet at både forsvarsspiller Nicolas Tagliafico og målvakt Andre Onana er på vei bort fra klubben. Ifølge Express skal Chelsea skal være interessert i å hente Ajax-duoen til London.

Ajax ser ut til å miste enda en stjernespiller, da midtbanespiller Donny van de Beek også kan være på vei til England. 23-åringen skal være ønsket av Manchester United.

Manchester City får kanskje ikke Koulibaly, men det kan likevel være en overgang fra Serie A på trappene. De blå fra Manchester skal være nærme en bytteavtale med Juventus, som innebærer at den spanske spissen Pablo Moreno (18) drar til England. Samtidig skal Citys Felix Correira (19) være på vei i motsatt retning.

En annen som kan være på vei til Italia og Serie A, er Erling Braut Haalands kollega Achraf Hakimi. Administrerende direktør i Inter Milan, Giuseppe Marotta, sier at Inter har kommet langt i forhandlingene om å hente marokkaneren til klubben. Hakimi har spilt for Borussia Dortmund på lån fra Real Madrid, og har notert seg 33 kamper for Dortmund denne sesongen.

Inter jobber også med en forlengelse av låneavtalen med Manchester United, slik at de kan beholde Alexis Sanchez en stund til. Det skal imidlertid være vanskelig for de to klubbene å komme til enighet, det skriver Sky Sports Italia.

Aston Villa-kaptein Jack Grealish har ifølge britiske Express kjøpt et hus i nordvestlige England. Med det skal han nærme seg en overgang til Manchester United. Det er derimot usikkert om Ole Gunnar Solskjær er klar til å punge ut for midtbanespilleren. Aston Villa vil ifølge Express ikke engang vurdere tilbud under 80 millioner pund.

Portugisiske Record melder at tidligere Tottenham-trener Mauricio Pochettino snart får lede en ny klubb. Benfica skal være interessert i å hente 48-åringen, som har vært arbeidsledig siden november i fjor.