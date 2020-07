Deler nach-historie om Märtha Louise: – Det kan vi sikkert ikke snakke om!

Da God kveld Norge møtte Ulrikke Brandstorp ved Fredriksten Festning før torsdagens Allsang på grensen-sending, ba vi fansen hennes stille oss spørsmål vi kunne videreformidle.

Et av spørsmålene handlet om et møte med prinsesse Märtha Louise.

I videovinduet øverst i saken, kan du se intervjuet med sangeren. Videoen under inneholder Brandstorps opptreden i Halden.

Nach

Brandstorps manager, Christoffer Gunnestad (30), ledet tidligere podcasten «Influencersnakk». Da sangeren gjestet podcasten, snakket de om et nach med Norges prinsesse.

KJENT PAR: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Brandstorp og manageren fortalte at de var på et slags møterom etter et arrangement, hvor Märtha Louise plutselig dukket opp.

I podcast-episoden fortalte manageren at Märtha Louise hadde kommet inn i rommet og spurt: «Er det noe øl her, eller?». Da Gunnestad snakket om nachet, ble Brandstorp litt stresset og sa: «Det har vi sikkert ikke lov til å snakke om!».

Med så lite informasjon, er det ikke rart at fansen ønsket å vite mer om nachet.

Til God kveld Norge kunne hun avsløre at det var et uventet møte.

– Det var veldig overraskende! Man vet ikke helt hvordan man skal hilse og sånn. Det ble gøy, sier hun og ler.

Omdiskutert kjærlighetsliv

De mest stilte spørsmålene fra fansen var likevel i helt andre baner.

«Hvordan ser drømmemannen ut?»

«Hvordan går det med kjærligheten? Har du fortsatt dateforbud?»

RØD LØPER: Brandstorp har vært med på både Idol, The Voice og Melodi Grand Prix. Foto: NTB Scanpix

«Hvem var det jeg så deg hånd i hånd med i Bergen for noen uker siden?»

På det sistnevnte spørsmålet prøvde hun først å tulle det hele bort, før hun blunket, smilte og sa hun ikke ønsket å uttale seg om det.

– Det er ikke noe nytt på dating-fronten?

– Jeg har jo hatt datingforbud, men det er opphevet. Korona-tiden ble litt annerledes enn jeg hadde tenkt. Jeg ønsket meg mann og hund... Det kommer fine ting ut av alt.

Hun svarte litt tydeligere på det første spørsmålet.

– Drømmemannen er høy, kjekk og har skjegg. Jeg er glad i skjegg. Han må være snill og morsom.

Datingforbud

Dating har nemlig vært et hett tema lenge. Den utadvendte jenta fikk nemlig datingforbud av manageren da hun deltok i Melodi Grand Prix.

Brandstorp snakket om dette forbudet i de største norske avisene, og forklarte at det handlet om at hun måtte fokusere på karrieren.

Musikeren overholdt forbudet – med et unntak. Hun snek seg nemlig ut etter at manageren, som hun også bor sammen med, hadde sovnet.

Dette resulterte i dårlig samvittighet, så hun var «lovlydig» resten av Melodi Grand Prix-tiden.