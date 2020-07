Katherine knivstakk og slaktet kjæresten, men det var det hun gjorde etterpå som rystet en hel verden

Katherine Mary Knight knivstakk kjæresten John Price 37 ganger. Deretter slaktet hun ham og hang opp den flådde huden i en jernkrok.

Men det var det hun gjorde etterpå som var med på å skrive henne inn i historiebøkene.

Dette er den sanne historien om den første kvinnen i Australia som fikk livstidsdom uten prøveløslatelse.

Misbrukt

24. oktober 1955 blir Katherine Mary Knight født i den australske byen Tenterfield.

Moren Barbara Roughan har fire sønner fra et tidligere ekteskap da hun møter Ken Knight. Sammen får de Katherine og tvillingsøsteren hennes, samt to barn til.

Men livet til den lille jenta får en vond start. Faren er alkoholiker, og på det verste misbruker han moren seksuelt opptil ti ganger om dagen.

Dette gjør at moren utvikler et sterkt hat for menn og sex, og hun forteller døtrene sine om intime detaljer som små barn ikke skal vite om.

Også Katherine blir seksuelt misbrukt av flere familiemedlemmer. Dette pågår frem til hun fyller elleve år. Den eneste hun har et godt forhold til, utenom sin egen tvillingsøster, er onkelen Oscar. Da han i 1969 tar sitt eget liv, fortsetter 14 år gamle Katherine å snakke med det hun hevder er onkelens spøkelse.

Samme år flytter familien til den lille byen Aberdeen.

Blir slakter

På ungdomsskolen er Katherines oppførsel som en berg- og dalbane. Hun veksler mellom å være en mobber som er voldelig mot både medelever og lærere, til en stjerneelev med gode karakterer.

Allerede som 15-åring slutter Katherine på skolen. Hun får seg arbeid på en klesfabrikk, til tross for at hun verken kan skrive eller lese.

Men det er ikke klær og mote som er den unge jentas drøm. Ett år senere kan byens innbyggere nemlig se Katherine iført et hvitt, blodig forkle med en kniv i hånden – på det lokale slakteriet.

Slakterknivene henger hun på veggen over sengen på nattetid.

Katherine trives med å slakte dyr, og er god med kniven. Da hun som 18-åring får en kollega ved navn David Kellett, faller hun pladask.

I 1974 gifter David og Katherine seg etter ett års bekjentskap. De passer sammen som hånd i hanske da de begge er over gjennomsnittet glad i alkohol, og på bryllupsdagen ankommer brudeparet tydelig beruset på en motorsykkel.

«Du bør passe på, ellers kommer hun til å drepe deg. Irriter henne, eller gjør noe feil, og du ligger dårlig an. Og ikke en gang prøv på å vær utro, hun kommer til å drepe deg. Hun har en skrue løs et eller annet sted.»

De velmente rådene kommer fra Katherines mor. Og det tar ikke mange timene før David opplever at hans nye kone ikke er helt ved sine fulle fem.

Misfornøyd med sexen

På bryllupsnatten, etter å ha hatt sex tre ganger, prøver Katherine å kvele ektemannen. Hun er potte sur fordi han sovnet og ikke orket en fjerde runde.

Ekteskapet består av vold og trusler. En kveld er David ute på byen for å delta i et dart-mesterskap. Han og laget når finalen, noe som betyr at det kvelden blir senere enn han har forutsett.

Når han omsider kommer hjem til Katherine, har hun brent alle klærne og skoene hans. Deretter slår hun ham ned med en stekepanne i bakhodet. David krabber ut av huset og på sykehuset viser bildene flere brudd i kraniet.

Likevel klarer Katherine å overtale ham til å droppe anklagene.

Måneder senere våkner David midt på natten. Katherine sitter på brystet hans, og i hendene holder hun slakterkniven sin. Hun anklager ektemannen for å være utro.

Legger babyen på togskinnene

Katherine føder en liten jentebaby. Men David har fått nok av konas mishandling, og kort tid etter fødselen stikker han av til Queensland med ei annen dame.

Det var akkurat dette Katherines mor hadde advart David om på bryllupsdagen.

Dagen etter blir hun sett på gata med barnevogna. Katherine slenger vogna fra side til side, og har en voldelig og skremmende oppførsel. Hun legges inn på sykehuset St. Elmo, og blir diagnostisert med fødselsdepresjon.

Hun blir behandlet i flere uker, men marerittet fortsetter så snart Katherine setter sine ben i hjemmet sitt igjen.

Den åpenbart ustabile moren tar med seg babyen til togstasjonen og legger den lille jenta på togskinnene.

En eldre mann får med seg dramaet som utspiller seg, og redder jentebarnet i siste sekund.

Katherine, tydelig opprørt over planen som gikk i vasken, stjeler så en øks og drar inn til sentrum hvor hun truer med å drepe tilfeldige forbipasserende. Hun arresteres og turen går tilbake til St. Elmo-sykehuset.

Gissel

Kort tid senere bestemmer Katherine seg for å finne David, som fortsatt er i Queensland sammen med sin nye kjæreste.

Hun stopper en tilfeldig bil, truer den unge jenta som sitter i førersetet med kniv, og ber henne om å kjøre henne til Queensland. Katherine skal ha tilbake ektemannen sin, og ingenting kan stoppe henne.

Sjåføren hiver seg ut av bilen og kommer seg unna så snart de har stoppet på et bilverksted. Likevel rekker Katherine å forevige kapringen i den unge kvinnens ansikt, som resten av livet må leve med et arr.

Innen politiet ankommer verkstedet, har Katherine tatt en ung gutt som gissel. Kniven har blitt en permanent forlengelse av hånden, og hun holder den mot guttens strupe.

Heldigvis klarer politiet å ta fra henne kniven, og for tredje gang på kort tid blir hun innlagt – denne gangen på et psykiatrisk sykehus.

Føder sitt andre barn

Politiet informerer David om hendelsen, og – tro det eller ei – han forlater kjæresten i Queensland og flytter tilbake til Katherine i Aberdeen sammen med moren sin.

Katherine er bare 21 år gammel da hun slipper ut i 1976. Hun blir nå tatt hånd om av David og svigermoren, og sammen flytter de til Brisbane. Katherine får seg jobb på et stort slakteri, og fire år senere føder hun parets andre barn.

I 1984 har Katherines fascinasjon overfor ektemannen forsvunnet. Hun forlater David og flytter tilbake til Aberdeen.

To år senere møter Katherine en ny mann. David Saunders, med samme fornavn som hennes tidligere besettelse, er 38 år gammel. Han flytter inn til Katherine og hennes to døtre – som hun fortsatt har foreldreretten til.

Dreper en hundevalp

Det eneste skjæret i Katherines sjø, er at Saunders har beholdt sin gamle leilighet. Det tar ikke lang tid før hun konfronterer sin nye kjæreste med hva han bedriver tiden med når de ikke er sammen. Titt og ofte kaster hun ham ut av leiligheten sin. Saunders blir ofte mishandlet, og får blant annet et strykejern i hodet og blir stukket med saks en kveld han kommer sent hjem fra byen.

Voldshendelsen ender i sykehusinnleggelse i tre dager.

Et år senere, i mai 1987, får Katherine sitt første liv på samvittigheten da hun skjærer over strupen på Saunders åtte uker gamle hundevalp. Hensikten er å vise hva som vil skje dersom hun tar ham i å være utro.

Hun rekker å få sin tredje datter før Saunders rømmer og kontakter politiet. Katherine snakker godt for seg og klarer å overbevise politiet om at han ljuger – det er jo Katherine selv som blir mishandlet i hjemmet. Saunders får besøksforbud, og Katherine sitter igjen med omsorgsretten.

Hun har store problemer med å være alene, og det tar ikke lang tid før hun igjen klarer å sjarmere en ny mann. Katherines nye fascinasjon er 43 år gamle John Chillingworth, en tidligere slakter-kollega.

Katherine, som tydelig ikke er i stand til å ta vare på tre barn, føder sitt fjerde. Hun har nå fire barn med tre forskjellige fedre.

Men forholdet til Chillingworth varer kun i tre år. Katherine har nemlig fått kloa i en ny mann. I julen 1993 blir hun offisielt sammen med John Prince.

Det siste forholdet

John Charles Thomas Price er født i 1955, samme år som Katherine, og de er 38 år gamle da de møtes for første gang. John bor sammen med sine to eldste barn, mens hans yngste datter bor sammen med ekskona.

Katherine og hennes fire barn flytter inn hos John i 1995, og barna hans ser ut til å trives med farens nye samboer. John jobber i en lokal gruve og tjener godt med penger.

GLAD I FEST: Både Katherine og John var glad i å feste, og var ofte på barer i den lille byen Aberdeen.. Foto: AP Photo/News Ltd

Men forholdet er ikke noe annerledes enn Katherines foregående. Hun ønsker å gifte seg, men han nekter. Det ender med at Katherine får John sparket da hun avslører overfor sjefen at han stjålet flere førstehjelpsskrin fra jobben han har hatt i 17 år.

John kaster Katherine ut fra hjemmet sitt. Ryktene i den lille byen går, og Johns venner er glad han har avsluttet alle relasjoner.

Men etter noen måneder blir de observert sammen igjen. Bestevennene synes det er hårreisende, og de tar alle avstand fra ham.

Kranglingen de to i mellom eskalerer, og ved en anledning knivstikker Katherine John i brystet mens hennes fire barn klynger seg skrekkslagne sammen på soverommet.

I februar 2000, kort tid etter hendelsen, ringer Katherine til faren sin.

«Jeg kommer til å drepe Pricey», sier hun.

Drapsnatten

29. februar tar John ut besøksforbud mot Katherine. Han er redd for sitt eget og barnas liv.

Samme kveld kommer han hjem til et tomt hus. Barna har blitt sendt på overnattingsbesøk av Katherine, og John går over til naboen og drikker øl.

Han forteller at han er redd og frykter noe fælt kan skje, og ber naboen kontakte politiet dersom bilen hans fortsatt står i oppkjørselen morgenen etter.

John legger seg rundt elleve på kvelden. Mens han sover sniker Katherine seg inn i huset hans. Hun ser litt på TV og tar seg en dusj. Så vekker hun John, og til tross for besøksforbudet velger han å ha sex med henne.

Etter økten knivstikker Katherine ham med en slakterkniv. Han prøver å rømme, og karrer seg bortover gangen mot utgangsdøren.

John tar i dørhåndtaket, åpner opp og er på vei ut. Katherine drar ham inn igjen. Det er over. Han er stukket i vitale organer, og ender sitt liv i gangen hvor han blør i hjel fra de i alt 37 dype kuttene.

Men Katherine er ikke ferdig.

Koker hodet

Hun kutter av hodet, ben og armer. Overkroppen velger hun å flå, og henger opp huden i en jernkrok i taket ved utgangsdøren.

Johns hode havner i en gryte sammen med andre deler av kroppen. På kjøkkenbordet dekker Katherine på med tre tallerkener, bestikk og bordkort, før hun lesser på kokte grønnsaker, poteter og saus – sammen med deler av Johns kropp.

På bordkortene skriver hun navnet til Johns to barn.

Morgenen etter, 1. mars, våkner naboen og ser at Johns bil fortsatt står i oppkjørselen. Han kontakter politiet.

Politimennene som blir sendt til Johns hus i Aberdeen den 1. mars 2000, klarer ikke å spise kjøtt i flere måneder etterpå.

På soverommet finner de 45 år gamle Katherine, som etter å ha gjort «måltidet» klart på kjøkkenet, tok en hel del piller og sloknet i senga.

Vil dø innesperret

1. oktober 2001 vurderes Katherine som strafferettslig tilregnelig, og blir den første kvinnen i Australia til å få en livstidsdom uten prøveløslatelse.

I 2006 prøver hun å anke dommen, men får blankt avslag.

Katherine Mary Knight er i dag 65 år gammel og kommer til å dø i kvinnefengselet Silverwater i New South Wales.

I 2002 kom boka «Blood Stains» ut, skrevet av journalist Peter Lalor som dekket det grufulle drapet. I boka uttaler Knights ekskjærester seg, samt tidligere venner og familie.

Det finnes flere dokumentarer om Katherine og det bestialske mordet, men ingen vet fortsatt om hun selv spiste av den tredje tallerkenen som var dekket på med oppskjært kjøtt.

Kilder: New York Daily News, Film Daily, ABC, Daily Mail, Wikipedia, dokumentaren «Dad's Head for Dinner», Katherine Knight: Cannibal, Psychopath, Mother and Wife, News.com.au.