Stortalent trolig ferdig i United

Angel Gomes har ikke signert ny kontrakt med Manchester United, og det virker heller ikke som han blir værende i klubben.

– Det ser ikke sånn ut, sier Ole Gunnar Solskjær på mandagens pressekonferanse.

– Forlater Angel Gomes Manchester United?

Angel Gomes. Foto: Oli Scarff

– For være ærlig, så har jeg ikke hørt noe fra de i går kveld eller i dag morges. Så det virker som at de ikke har klart å bli enig, så svaret er vel «Ja», forteller Solskjær.

Ifølge Manchester Evening News har Manchester United ikke villet forhandle frem en korttidskontrakt med Gomes ut inneværende sesong. Solskjærs klubb vil også kun ha rett på en kompensasjonssum dersom Gomes skulle velge å gå til en annen klubb.

The Independent skriver at Gomes har takket nei til en ukelønn på 300.000 kroner, samt bonuser. Chelsea skal ha kommet med et bedre kontraktstilbud, men samme avis skriver at det er konkurranse fra klubber Tyskland, Italia, Spania og Portugal. Hamburg, Valencia og Benfica er blant klubbene som er interesserte i unggutten.

19-åringen, som blir sett på som et stort talent, har bare startet tre kamper under Solskjær denne sesongen, alle i Europaligaen.

Gomes ser ut til å bli den eneste spilleren som kommer fra akademiet som ikke signerer ny kontrakt med klubben. Tahith Chong, Mason Greenwood, Brandon Williams, James Garner, Ethan Laird, og Dylan Levitt har alle satt sin signatur på en Manchester United kontrakt i løpet av de siste 18 månedene. Alle seks har fått sin debut i den røde trøyen under Solskjær.