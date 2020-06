Beyoncé overrasker fans med ny filmtrailer

Søndag kveld delte artist Beyoncé Knowles-Carter (38) nyheten om sin kommende film «Black Is King», både på hjemmesiden og sin offisielle Instagram-konto.

Filmen, eller det visuelle albumet, blir tilgjengelig på streamingtjenesten, Disney Plus, den 31.juli, og er skrevet, regissert og produsert av Beyoncé.

Se den ferske traileren øverst i videovindu!

Ifølge britiske Independent sier Disney og Beyoncés Parkwood Entertainment i en uttalelse som kunngjør filmen, at «Black Is King» er «et høytidelig memoar for verden på Black-opplevelsen».

«Filmen er en historie for tidene som informerer og gjenoppbygger nåtiden. Et gjensyn med kulturer og generasjoners tro. En historie om hvordan menneskene som har blitt etterlatt mest ødelagt, har en ekstraordinær gave og en målrettet fremtid», heter det også i uttalelsen.

– Er så spent

Under videoen som superstjernen postet på Instagram søndag kveld, uttrykker hun stor begeistring for prosjektet som endelig kunne avsløres.

«Vanligvis holder jeg meg til korte og søte kommentarer, men jeg så akkurat traileren med familien min og er så spent. Vær så snill og ikke gir meg opp. «Black Is King» er et arbeid av kjærlighet. Det er lidenskapsprosjektet som jeg har filmet, forsket og redigert dag og natt det siste året», skrev Beyoncé under videoen.

I fjorårets nye animasjonsfilm av Disneyklassikeren «Løvenes Konge», var det Beyoncé som gav stemme til karakteren Nala.



Samtidig produserte hun albumet «The Lion King: The Gift» («Løvenes Konge: Gaven» på norsk), som også inneholdt flere store gjesteartister som Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z, Jessie Reyez, Pharrell og datteren Blue Ivy Carter.

– Tjene et større formål

Filmen «Black Is King», som nå gis ut, var i utgangspunktet ment som et tillegg til albumet som nevnt over, men gis nå ut som et eget produkt.

«Den ble opprinnelig filmet som et tillegg til «The Lion King: The Gift»-albumet, og var ment for å feire bredden og skjønnheten i svart aner. Jeg kunne aldri ha forestilt meg at et år senere ville alt det harde arbeidet som gikk i denne produksjonen tjene et større formål», skriver artisten i det samme Instagram-innlegget, og refererer til hendelsene i kjølvannet av drapet på George Floyd og «Black Lives Matter»-bevegelsen.

Beyoncé har vært sterkt engasjert i bevegelsen, etter at sorte George Floyd ble drept av en hvit politimann i Minnesota den 25. mai. Hun overrasket også fansen med utgivelsen av sangen «Black Parade» på «Juneteenth day», den 19. juni. En dato som markerer frigjøringen av de siste slavene i Texas.

Ifølge den tidligere nevnte uttalelsen i forbindelse med kunngjøringen av filmen, gjenspeiler «Black is King» leksjoner fra Løvenes konge som blant annet: «for dagens unge konger og dronninger på jakt etter sine egne kroner».

«Disse tidløse leksjonene blir avslørt og reflektert gjennom svarte stemmer i dag, som nå sitter i sin egen makt. «Black Is King» er en bekreftelse på et storslått formål, med frodige bilder som feirer svart motstandskraft og kultur. Filmen fremhever skjønnheten i tradisjonen og svart fortreffelighet», lyder uttalelsen.

Flere filmer

Beyoncé har medvirket i elleve spillefilmer siden sin debut som skuespiller i 2001, med rollen Carmen i filmen «Carmen: A Hip Hopera».

Sist i rekken var filmen «Homecoming» som kom ut i 2019, og handlet om hennes arbeid i forkant av- og under musikkfestivalen, Coachella, i 2018.