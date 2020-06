– Vi føler at vi har vært vår egen største fiende

– Ikke bra, svarte Sarpsborg-trener Mikael Stahre kontant til TV 2 på spørsmål om hva han tenker om at laget står med null poeng.

Søndagens tap for serieleder Bodø/Glimt ble det fjerde på de fire første eliteseriekampene. Ellers har Sarpsborg kommet til kort mot Vålerenga, Mjøndalen og Strømsgodset.

– Man får analysere hver enkelt kamp, noe jeg synes er viktig. Så er det generelle ting som går igjen i de fire kampene, men det er klart at det er fire helt ulike kamper og motstandere, sier Stahre som også synes de var nære å ta poeng mot Bodø/Glimt.

Sportssjef Thomas Berntsen har fått med seg skriveriene om at Sarpsborg så langt i sesongen har vært uheldige og at de har fått dårlig betalt. Fakta er likevel null poeng på fire kamper.

– Vi føler egentlig at vi har vært vår egen største fiende. Det er hyggelig at folk synes synd på oss, men vi spiller om poeng, og det har vi ikke fått noe av. Det at vi har fått dårlig betalt er en fattigmannstrøst, man får som regel marginene mot seg om man ikke er dyktige nok i de avgjørende fasene, sier Berntsen til TV 2.

– Ingen er fornøyd med dette

– Er det krise nå etter fire serierunder?

– Det er det ikke. Men det er heller ikke bra.

– Hva gjør du nå for å motivere spillerne til å begynne å ta poeng?

– Å motivere blir ikke spesielt vanskelig. Derimot handler det om å treffe rett, og ikke miste troen nå.

TØFF START: Mikael Stahre har fått en tøff start på Sarpsborg-oppholdet sitt. Foto: Christoffer Andersen

– Hva sier du til utålmodige supportere hjemme i Sarpsborg?

– Det er klart at ingen er fornøyd med dette her, uansett om det er supportere, klubbledelse, trenere eller spillere. Ingen er fornøyd når man taper. Det eneste vi kan gjøre nå er å hente frem ny kraft og fortsette fremover.

– Sitter du trygt som trener?

– Jeg står jo her.

Mener de har malt seg inn i et lite hjørne

Thomas Berntsen er klar i sin tale. Mikael Stahre er rett mann for Sarpsborg.

– Vi er så heldig som har fått en fantastisk trener, vi er veldig fornøyd med Mikael.

– Har overgangen fra Geir Bakke til Mikael Stahre vært litt mer komplisert enn ønsket?

FULL TILLIT: Thomas Berntsen er strålende fornøyd med Mikael Stahre hittil. Foto: Roald, Berit

– Geir gjorde en veldig god jobb, men vi er helt sikre på at Mikael er riktig mann til å videreføre det. Vi er veldig komfortable med at han er riktig mann til å få oss på rett kjøl, sier Sarpsborg-sjefen.

Med null poeng på fire kamper begynner det å haste for blåtrøyene. Men Berntsen mener likevel ikke at de tre neste kampene (Brann, Sandefjord og Start) er viktigere enn andre kamper.

– De tre kampene er nøyaktig like viktig som alle andre kamper. Det er sikkert noen som mener at Brann-kampen er helt avgjørende, men det er den ikke. Vi har malt oss inn i et lite hjørne og vi er nødt til å komme oss ut av det. Med et dårlig resultat vil hjørnet vårt bli enda mindre. Men det er en del av ubehaget med å drive med toppidrett, sier Berntsen.

– Begynner naturligvis å haste

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Stahre sitter trygt.

– Det er jo ikke slik at Sarpsborg gjorde det fantastisk i 2019. Jeg forventet at Stahre skulle heve Sarpsborg, og før sesongen så ting ut til å være på riktig vei. Etter at fire kamper er spilt, ser det ut til at han trenger mer tid enn de fleste trodde og det begynner naturligvis å haste for Sarpsborg sin del, om ikke denne sesongen også skal bli en kamp for å unngå nedrykk, mener Mathisen.

Han er delvis enig med Sarpsborg-treneren.

– De synes selv at de har fått dårlig betalt denne sesongen, og det kan jeg være enig i. Sarpsborg har på ingen måte blitt utspilt i noen av sine kamper. Samtidig er det ikke tilfeldig at de taper kamper på den måten de gjør, for de har vært alt for svake foran motstanderens og eget mål, understreker Mathisen og legger til:

– I sine tre neste kamper vil Sarpsborg være favoritter, og jeg tror de kommer til å plukke bra med poeng de neste rundene.