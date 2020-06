Salget av myggmidler eksploderer – ny type mygg herjer i Norge

På sosiale medier meldes det om mygginvasjon flere steder i landet, og myggstikk som klør langt mer enn vanlig.

Professor Anne Sverdup-Thygeson ved NMBU sier at været har ført til at det er mer mygg.

Altså, mygg kan overføre sykdomsvirus, men i vårt klima har det ikke vært noe problem. Det kan endres m klimaendringer... Ellers er T-banemyggen, som suser rundt bl.a. i Oslo, kjent for å gi kraftigere reaksjoner enn 'vanlige' stikkemygg (som i virkeligheten er flere arter). — AnneSverdrupThygeson (@annesver) June 28, 2020

– Det er på grunn av været i vår og sommer. Noen steder i landet har det vært en ideell kombinasjon av nedbør og varme, sier Sverdrup-Thygeson til TV 2.

Vet lite om utbredelsen

Gentester som norske forskere har utført, har slått fast at den såkalte «T-banemyggen» herjer i Sør-Øst-Norge.

– T-banemyggen er en type fuglemygg, sier overingeniør og myggforsker Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til TV 2.

Myggen har fått dette tilnavnet fordi den om vinteren angriper folk på T-banen.

– Vi vet ikke så mye om utbredelsen til T-banemyggen i Norge og lurer på om den kan finnes flere steder enn der den alt er rapportert, forklarer Dahle.

– Aktiv året rundt

– Den har vært omtalt fra Oslo alt fra 1933 og vi vet at den har vært plagsom i T-banesystemet, ikke minst på 1970- og 1980-tallet, men vi mangler prøver fra Oslo til DNA-testing. Det er nødvendig for å være 100 prosent sikker. Den ble i vår påvist fra Drammen for første gang på grunnlag av myggprøver som ble sendt inn til NINA, sier Sondre Dahle til TV 2.

I Sør-Europa er den svært utbredt, og til stor plage for fastboende og turister, ifølge Store norske leksikon.

I motsetning til vanlig mygg, er T-banemyggen i stand til å overvintre som voksen, forteller myggeksperten.

– At den overvintrer som voksen betyr at den er aktiv året rundt så lenge det er noen plussgrader og kan forårsake myggplage på tider på året hvor det vanligvis ikke er andre blodsugende mygg i aktivitet, sier Sondre Dahle til TV 2.

Nordmenn strømmer til apotekene

Myggplagen fører til at nordmenn strømmer til apotekene for å kjøpe kløedempende midler og andre midler for å behandle myggstikk, får TV 2 opplyst.

– Vi kan bekrefte at det har vært en sterk økning innenfor både allergi- og myggmiddelsegmentet i juni. Allergisalget eksploderte i månedsskiftet mai/juni, mens salget av myggmidler har eksplodert den siste uken, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn i Norsk Medisinaldepot til TV 2.

Apotek 1-gruppen opplever også at pågangen på apotekene har økt i forbindelse med myggplager.

– I juni er det solgt over 20.000 flere myggmidler enn i mai, og tallene for juni i år er 15 prosent høyere sammenlignet med juni i fjor – til tross for at måneden ikke er over ennå, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Ensrud i Apotek 1 til TV 2.

Hun forteller at apotekkjeden har registrert at salget av myggmiddel virkelig har tatt seg opp den siste uken. Over halvparten av all myggmiddel som er solgt i juni er solgt den siste uken.

– Dette er tall som viser oss at myggen er ekstremt plagsom akkurat nå, sier Ensrud i apotekkjeden.

Preben Skrede Ottesen i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at han har fått uvanlig mange meldinger om at en ny type mygg har dukket opp i Oslo.

Heisann @NINAforskning!

Om dere fortsatt vil ha mygg så virker det som om det er myggår i år. Ble spist opp på Killingen i Oslo i natt, det er "aldri" mygg der. Har ikke vært mygg der på 12 år i følge en som bor der. — Lillegutt Beardist (@Lillegutt) June 28, 2020

– Folk reagerer veldig forskjellig på myggstikk, og vanligvis blir man immun mot myggstikk. Men dette er en ny myggslekt, og derfor reagerer man sterkere, med større opphovning, sier avdelingsdirektør Ottesen til TV 2.

Spres lett

Han understreker at forskerne trenger datagrunnlag som kan gi økt kunnskap om hvilke myggarter som er aktive, og har en klar oppfordring til Oslo-folk:

– Stikkes du, og tar myggen på fersk gjerning, så må du fange den og sende den til Norsk institutt for naturforskning i Trondheim, som kan slå fast genetisk hvilken type mygg det er snakk om, sier Ottesen.

Han legger til at vanlige mygg ikke er av interesse for FHI, og ikke er et folkehelseproblem. Grunnen til at FHI og europeiske smittevernmyndigheter følger nøye med på utviklingen, er at mygg kan være potensielle smittespredere, og spre sjeldne virussykdommer.

Sondre Dahle ved NINA sier at svenske forskerkolleger har oppdaget at T-banemyggen har blitt mer utbredt de siste årene i Sverige, ikke minst rundt Göteborg.

– Den kan lett spres ved at den blir med i biler, tog og T-bane og slippes ut på nye steder, sier han.

Dahle bifaller oppfordringen fra FHI om å sende inn mygg, og sier at Norsk institutt for naturforskning gjerne mottar tilsendte prøver fra privatpersoner til myggprosjektet «NorBite».

– Alle som bidrar til forskningen får tilbakemelding, sier NINA-forsker Sondre Dahle til TV 2.